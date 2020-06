Das Wetter in Siegen: Mai 2020 der trockenste seit 50 Jahren

Trocken und Rekord-Sonnenschein: Das ist die Bilanz, die Willi Bürger nach Auswertung der Daten der Wetterbeobachtungsstation an der Realschule Am Oberen Schloss in Siegen zieht.

Der Mai 2020 in Siegen

Temperaturen: Die Durchschnittstemperatur im Mai betrug 12,2° C, 0,7° unter dem 30-jährigen Durchschnitt von 1981-2010 (12,9°) liegt. Damit lag dieser Mai nach den ersten vier zu warmen Monaten des Jahres 2020 wieder unter dem 30-Jahre-Schnitt. Den kältesten Mai gab es 1987 mit 9,4°, den wärmsten 2018 mit 16,5°. Der wärmste Tag war der 21. mit 17,6° im Schnitt, die Monatshöchsttemperatur wurde am 21. mit 25,6° gemessen. Es gab im Mai 2020 zwei Sommertage mit Höchsttemperaturen über 25° (21., 22.). Im Schnitt hat der Mai 4 Sommertage. Kältester Tag war der 12. mit 5,5° im Tagesschnitt, an diesem Tag wurde auch die Tiefsttemperatur mit -1,4°, am Boden mit -5,8° gemessen. Es gab im Mai noch zwei Frosttage mit Temperaturen unter 0° (12., 16.).

Niederschläge: Der Niederschlag im Mai betrug nur 22,1 Liter je m2 und war damit 54,7 l niedriger als der 30-Jahre-Schnitt (1981-2010) von 76,8 l. Damit fielen 28,8 % des durchschnittlichen Mai-Niederschlags. Am meisten regnete es am 2. mit 8 Litern. Der Niederschlag verteilt sich auf neun Tage. Damit war dieser Mai der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen 1971. Danach folgen der Mai 1991 und 2001 mit jeweils 24 l, der nasseste war 2007 mit 169 l.

Wind: Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 11. mit 55,1 km/h gemessen, Windstärke 7 auf der Beaufort-Skala.

Sonnenschein: Die Sonne schien in diesem Mai sehr gute 266 Stunden. Normal sind es in NRW 190. Nur 2018 waren es mit 282 Stunden noch mehr, 2010 waren es nur 109 Stunden.

Fazit: Der Mai 2020 war in diesem Jahr der erste zu kalte Monat, wegen der pünktlich eintreffenden Eisheiligen. Er war zum Leidwesen der Landwirte und Gärtner wieder viel zu trocken und bescherte reichlich Sonne.

Der Frühling 2020 in Siegen

Der meteorologische Frühling (März – Mai) 2020 lag mit 9,6° 0,9° über dem 30-Jahre-Schnitt von 8,7°, wobei März und April zu warm, der Mai zu kalt waren.

Bei den Niederschlägen lag er mit nur 143 Liter/m2 deutlich unter dem Durchschnitt von 239 l. Damit fielen nur 60 % der durchschnittlichen Niederschläge, wobei der März etwas, April und Mai deutlich unter dem Schnitt lagen.

Die Sonne schien 750 Stunden, deutlich über dem langjährigen Bundesdurchschnitt von 467 Stunden, der sonnenscheinreichste Frühling seit Aufzeichnungsbeginn.

Beim Wind gab es nur am 10. und 12. März sowie am 30. April Windstärke 8.

Der Frühling 2020 hatte noch 18 Frosttage (11 im März, 5 im April und 2 im Mai), aber keine Eistage (ständig unter 0°) und am 21. und 22. Mai die ersten beiden Sommertage über 25°.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.