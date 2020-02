Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Historie

Ursprünglich diente die Fuchsjagd in Deutschland oft dazu, die Felle der Tiere zu gewinnen, in der Jägersprache „Bälger“ genannt. Die Bälger sind im Winter sehr dicht, die Jagd zu dieer Zeit versprach besonders ertragreich zu werden.

Weil im Winter auch weniger Laub an den Bäumen ist und die Tiere Paarungszeit haben – „ranzen“ in der Jägersprache –, sind sie aktiver und, für Füchse ungewöhnlich, auch in offenem Gelände unterwegs. Historisch fand die Fuchsjagd häufig bei Vollmond statt, weil dann bessere Sichtbedingungen im Wald herrschen.