Dreis-Tiefenbach: BMW fliegt auf der K-5 über die Leitplanke

Dreis-Tiefenbach. Wegen zu hoher Geschwindigkeit kam ein BMW auf dem Weg nach Dreis-Tiefenbach von der regennassen Fahrbahn ab und schoss über die Leitplanke.

Notarzt, Rettungswagen und Polizei wurden am Freitagabend, 22. Mai, gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 5 zwischen der Dautenbach und Dreis-Tiefenbach gerufen.

Ein junger BMW-Fahrer war in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach zu schnell unterwegs, so dass er in einer leichten Rechtskurve auf der regennassen Straße ins Rutschen geriet. Er kam zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort auf eine Schutzplanke. Das Fahrzeug hob von der Schutzplanke ab, überschlug sich und kam in einem Waldstück auf den Rädern wieder zum Stillstand.

Der Polizeibeamte, der den Unfall aufnehmen wollte, musste viel Geduld aufbringen. Denn der Fahrer telefonierte mit Freunden, anstatt dem Beamten Rede und Antwort über den Unfallhergang zu stehen. Als dann noch ein Bekannter des Unfallfahrers an die Unfallstelle kam und ihn trösten wollte, dieser aber weiter telefonierte, war das Maß voll.

Fahrer in Dreis-Tiefenbach bleibt unverletzt

„Jetzt ist Schluss mit telefonieren“ – nach dieser energischen Ermahnung fügte sich der Unfallverursacher dann doch und der Bekannte wurde der Einsatzstelle verwiesen, um die Maßnahmen der Polizei nicht weiter zu stören. Im Rettungswagen wurde der Fahrer von einer Notärztin untersucht, jedoch blieb er glücklicherweise unverletzt. An seinem BMW entstand jedoch Totalschaden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.