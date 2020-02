Eichen: Die nächste Nacht-Baustelle kommt im März

Hell ausgeleuchtet ist die Baustelle an der Bahnbrücke auf der Hagener Straße in Eichen.

Eichen. Noch bis Dienstagmorgen fahren zwischen Kreuztal und Welschen Ennest Ersatzbusse. Erst ab 6 Uhr passieren wieder Züge die Baustelle in Eichen.

Hell ausgeleuchtet waren in den vergangenen Nächten die Baustellen in Eichen: Bis in den Dienstagmorgen hinein wurde rund um die Uhr am Abbruch der Bahnbrücke im Zuge der Hagener Straße gearbeitet. Die Bahn selbst nutzte die Sperrzeit zu weiteren Arbeiten im Bereich des Bahnübergangs Eichener Straße.

Von Freitag bis Montag, 20. bis 22. März, kommt es zu einer weiteren Sperrung der Bahnstrecke zwischen Kreuztal und Welschen Ennest. Nach Entfernung des Fahrbahn-Überbaus werden dann die Widerlager der Brücke abgerissen. Danach wird mit dem Neubau begonnen. Ende 2021 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

