„Ein Beruf mit Zukunft“

„Auch nach der aktuellen Pflegeberufsreform stellt die Ausbildung als „Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau“ mit anschließender Vertiefung in der pädiatrischen Versorgung (ehemals Kinderkrankenpflege) eine attraktive Spezialisierung mit aussichtsreichen Zukunftsperspektiven dar“, sagt Arnd Dickel, Pressesprecher der Klinik. „Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen GmbH (BiGS) trägt entscheidend zu einer Aufwertung der Ausbildung bei, was der demografischen Entwicklung und dem Wettbewerb um die besten Berufsanfänger in unserer Region Rechnung trägt.“