Erdrutsch Erdrutsch in Siegen-Geisweid: Hang-Teile stürzen auf Straße

Geisweid. Mitsamt einer Eiche rutschen Teile eines Hangs auf Geisweider Straße. Laut Siegener Grünflächenamt ist Boden zu nass, um auf Untergrund zu halten

Erdrutsch in Geisweid: Teile eines Hangs an der Geisweider Straße/Ecke Setzetalstraße haben sich am Mittwochmittag, 11. März. abgelöst und sind mitsamt einer Eiche auf die Straße gestürzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Laut der Mitarbeiter des Siegener Grünflächenamts vor Ort war die Ursache für den Erdrutsch der anhaltende Regen.

Das Erdreich war mit großem Getöse auf Gehweg und Fahrbahn gerutscht, die etwa 20 Meter hohe Eiche lag quer auf der Geisweider Straße. Laut des Betriebsmeisters vom Grünflächenamt bestehe der Hang überwiegend aus Fels und einer dünnen Erdschicht, die durch die starke Feuchtigkeit keine stabile Verbindung mehr zum Untergrund hatte – deswegen sei auch der Baum mitsamt Wurzelwerk mit abgegangen. Weitere Bäume in diesem Bereich seien ebenfalls gefährdet.

Siegener Feuerwehr holt sich Radlader zur Unterstützung

Die Feuerwehr Siegen begann mit der Zerkleinerung des Baums und holte sich dazu Unterstützung bei einer benachbarten Firma, die einen Radlader zur Verfügung stellte. Der quer liegend Baum wurde damit von der Fahrbahn auf den Gehweg geschoben. Mehrere Mitarbeiter des Grünflächenamts reinigten die Fahrbahn.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.