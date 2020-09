Unfall Eschenbach: Notfall am Steuer – Auto in die Böschung

Eschenbach. Ein Autofahrer verliert auf der B 62 zwischen Eschenbach und Netphen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Für rund 45 Minuten gesperrt werden musste am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die B 62 nach einem Verkehrsunfall. Ein älterer Pkw-Fahrer war mit seiner Ehefrau von Afholderbach kommend in Fahrtrichtung Netphen unterwegs, als der Fahrer nur wenige Meter vor dem Ortseingang von Eschenbach ein gesundheitliches Problem bekam. Der Pkw geriet nach links auf die Gegenfahrbahn in die Schutzplanken und fuhr dann wieder nach rechts in eine Böschung.

Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst Erste Hilfe. Auch kümmerten sie sich um die Ehefrau des Fahrers. Ihr Ehemann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

