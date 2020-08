Fahrplanwechsel der VWS in Siegen-Wittgenstein nach Ferien

Siegerland. Die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) nehmen im Busverkehr in Siegen-Wittgenstein zum Ende der Sommerferien Änderungen vor.

Nach Ende der Sommerferien nehmen die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) einen Fahrplanwechsel vor. Das sind die wichtigsten Änderungen, die von Mittwoch, 12. August, an gelten:

Auf verschiedenen Linien wird das Fahrplanangebot im Minutenbereich von 2 bis 4 Minuten verschoben. Die neuen Abfahrtszeiten der Linie R 10 ab Siegen ZOB sind zu den Minuten 1, 16, 31 und 46, sodass zusammen mit den Linien C 111 und C 130 zwischen Siegen und Weidenau im Schnitt alle 7 Minuten ein Bus verkehrt.

Spätfahrten zwischen Siegen und Kreuztal verändert

Die Linie SB 5 wird um 4 Minuten in der Abfahrt ab Siegen ZOB vorverlegt (von der Minute 14 auf die Minute 10), um den Übergang in das Johannland an die Linie R 16 in Deuz Ortsmitte zu verbessern.

Im Zusammenhang mit Veränderungen auf den Nachtbuslinien N1 und N3 ergeben sich Anpassungen auf R 10 und R 11 bei Spätfahrten. Auf der R 10 fährt der Bus Montag – Samstag von Siegen ZOB 0.10 Uhr über Weidenau und Geisweid nach Kreuztal P+R Bahnhof 0.36 Uhr. Hier besteht bei Bedarf Anschluss mit einer Rufbusfahrt nach Burgholdinghausen.

Mehr Schülerverkehr von Erndtebrück zum Gymnasium Netphen

Auf der R 11 wird die Spätfahrt ab Helberhausen 0.03 Uhr über Hilchenbach nach Kreuztal P+R Bahnhof Montag bis Donnerstag angeboten. Freitag und Samstag fährt ab Hilchenbach Markt die N3.

R16 Siegen – Weidenau – Netphen – Deuz – Hainchen – (Rudersdorf): Von Montag bis Samstag fährt der Bus ab Siegen ZOB 23.55 Uhr über Dreis-Tiefenbach und Netphen nach Deuz Ortsmitte. Dort besteht bei Bedarf Anschluss mit einer Rufbusfahrt nach Hainchen Südstraße.

Aufgrund einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus Erndtebrück zum Gymnasium Netphen wird eine zusätzliche Fahrt im Schülerverkehr in das Linienbusangebot integriert. Die Fahrt der L 164 von Netphen Mühlenbach 13.15 Uhr nach Netphen Sohlbach wird verlängert. Der Bus fährt ab Sohlbach weiter auf der Linie R 27 nach Erndtebrück ZOB.

Testbetrieb für neue Linienführung Siegen-Freudenberg abgeschlossen

R 37 Siegen – Alchen – Bühl – Büschergrund – Freudenberg: Der Testbetrieb für die neue Linienführung ist abgeschlossen. Zwischen 22 und 6 Uhr fahren die Busse nicht mehr durch das Wohngebiet Büchergrund-Eichen, sondern über die Olper Straße. Die Haltestellen „Am Hang“ und „Lärchenweg“ werden wegen im Testbetrieb festgestellten Problemen entfallen. Als Alternative für die wegfallende Haltestelle „Am Hang“ dienen die vorhandenen Haltestellen „Siegener Straße“ und „Zur Gambachshöhe“. Für die wegfallende einseitige Haltestelle „Lärchenweg“ werden beidseitig zwei neue Haltestellen in der Bruchstraße in der Nähe des Abzweiges Fichtenweg eingerichtet.

C 105 und C 107 Siegen – Oberstadt – Giersberg – Weidenau: Auf dem Rückweg werden die Taktfahrten der Linie C 107 um 15 Minuten vorverlegt, um eine Begegnung von Bussen in Wohnstraßen zu vermeiden. Passend dazu fahren auf der Linie C 105 die Taktfahrten jetzt 15 Minuten später.

