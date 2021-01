Unfall Freudenberg: Mann in Trecker eingeklemmt, verletzt in Klinik

Niederndorf Auf einer Wiese in Freudenberg-Niederndorf gerät ein Mann laut Notarzt mit seiner Jacke in die Zapfwelle des Traktors und wird schwer verletzt.

Ein Mann ist am Samstag, 9. Januar, in Freudenberg-Niederndorf an der Winkelstraße schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feldgrundstück gerufen, weil der Mann in einer landwirtschaftlicher Maschine eingeklemmt war. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 auf die Weide gebracht.

Wie sich vor Ort herausstellte wurde der Mann nicht unter dem Trecker eingeklemmt, sondern war laut Notarzt mit seiner Jacke in die Zapfwelle der Zugmaschine geraten. Dabei zog er sich Verletzungen an beiden Oberarmen und Schultern zu.

Nach den ersten Erkenntnissen wurden auch mehrere Verletzungen im Oberkörper festgestellt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.