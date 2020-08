Freudenberg: Radfahrer weicht Kind aus, vor Laterne geprallt

Freudenberg. Radfahrer wird bei Unfall in Freudenberg so schwer verletzt, dass er sich bislang noch nicht zum Geschehen äußern konnte. Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich weil er einem Kind ausweichen wollte, ist ein Rennradfahrer in Freudenberg gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Laut Polizeiangaben war der 39-Jährige am Mittwochnachmittag, 5. August, gegen 16.35 Uhr auf der Asdorfer Straße Richtung Freudenberg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 96 wich er vermutlich einem Kind aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne am Rand des Gehwegs. Er wurde so schwer verletzt, dass der ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Verunglückter bleibt stationär im Krankenhaus in Siegen

Dort bleibt er zunächst stationär, bisher konnte sich der Verunglückte noch nicht zum Unfallgeschehen äußern. Die Polizei in Siegen sucht nun Zeugen für den Unfall und Hinweise auf das Kind, dem der Radfahrer ausgewichen sein soll.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.