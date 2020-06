Freudenberg und Christo: Eine Erinnerung an 2008

1995 wird der Reichstag verhüllt

Christo wurde 1935 in Bulgarien geboren, er starb am 31. Mai 2020 in New York. Seine Ehefrau Jenna-Claude stammt aus Casablanca, sie starb bereits 2009.

Das Künstlerpaar heiratete 1962 in Paris und siedelte zwei Jahr später nach New York über. Verhüllungen waren für Christo und Jeanne-Claude ein Thema: für Parkwege, Inseln, den Pont Neuf in Paris und schließlich 1995 den Reichstag in Berlin.