Freudenberg: Unfall beim Ausparken unter Alkoholeinfluss

Büschergrund. Zwei Autos parken vor einem Discounter in Freudenberg aus und stoßen zusammen. Das Problem: Eine Fahrerin steht unter dem Einfluss von Alkohol.

Zwei Autos parkten am Montag, 6. Juli, gegen 16.45 Uhr in gegenüberliegenden Parklücken auf dem Parkplatz eines Discounters am Weibeweg in Freudenberg.

Dann wollten die 59-jährige Skoda-Fahrerin und der 66-jährige Hyundai-Fahrer rückwärts ausparken. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen und beschädigten sich im Heckbereich.

Polizei Siegen lässt Blutprobe entnehmen

Es entstand ein Schaden von jeweils circa 1500 Euro. Da die 59-Jährige alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

