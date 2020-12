Freudenberg: Wie ein Pfarrer Weihnachten und Corona erlebt

Pfarrer Oliver Günther ist froh, dass er an Weihnachten live aus der Kirche in Oberholzklau streamen kann. Gottesdienst ist für ihn aber immer ein Dialog, vor leeren Bänken zu predigen ist deshalb ungewohnt für ihn.

Oberholzklau Weihnachten 2020 ist wegen Corona eher krisenhaft als idyllisch. Das war es vor 2000 Jahren auch, sagt Pfarrer Oliver Günther

„Ich gehe mit gemischten Gefühlen auf Weihnachten zu“, sagt Pfarrer Oliver Günther. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer in der Kirche in Alchen und bereitet sich auf die Aufzeichnung der Weihnachtsgeschichte für Kinder und Familien vor. Diese wird schon Tage vorher fertig sein, aber erst an Heiligabend veröffentlich. Die Christvesper wird Günther live aus der Kirche streamen. Er ist froh, dass er diesen Gottesdienst machen kann, wenn auch nur in einer leeren Kirche.

Corona und die Kirche

Seit 2002 ist Oliver Günther im kirchlichen Dienst, seit fünfeinhalb Jahren als Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Oberholzklau. Seitdem hatte der 47-Jährige an Weihnachten nicht mehr frei. „Ich war auch eine kurze Phase Superintendent in Brandenburg, selbst da hatte ich nicht frei“, erzählt Oilver Günther, „und ich habe auch dieses Jahr nicht frei.“ Das möchte der Geistliche auch gar nicht. „Das wäre das Allerschlimmste, wenn ich gar nichts zu tun hätte.“

„Das was wir jetzt haben, war immer ein Worst-Case-Szenario“, sagt der Pfarrer. Er kann sich noch gut an die ersten Bilder aus China am Anfang des Jahres erinnern und an den März, als im Siegerland die Infektionszahlen anstiegen und im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch die Gottesdienste abgesagt wurden. An Karfreitag und Ostern keine Gottesdienste zu feiern – „ein ganz komisches Gefühl“, erinnert sich Günther.

Genau das sollte Weihnachten nicht passieren, hoffte Günther lange – leider vergebens. Wieder verhindert Corona die Gottesdienste an den Festtagen, zumindest in der gewohnten Form. Einen wichtigen Unterschied gäbe es aber, so der Pfarrer: „Jetzt dürfen wird, aber machen es trotzdem nicht, weil es ein Gebot der Vernunft und des Respekts vor dem Leben ist.“

Dabei habe er durchaus mit einem inneren Konflikt zu kämpfen gehabt. Nach dem ersten Lockdown konnte er spüren, wie gut es den Menschen getan hat, wieder zusammen zu kommen und gemeinsam zu beten, durch den Glauben eine neue Perspektive zu bekommen. „Ich glaube, dass uns das hilft, jetzt dadurch zu kommen“, sagt Oliver Günther. „Wir können alles begraben, aber die Hoffnung darf nicht begraben werden.“

Drei Phasen der Vorbereitung in Oberholzklau

„Die Erfahrung der Vergeblichkeit ist bitter“, sagt Oliver Günther, „nicht nur für mich, auch für alle Ehrenamtlichen.“ Die Gemeinde hatte sich viele Gedanken gemacht, wie sie das Beste aus den Corona-Umständen machen könnte. Schließlich wurde ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Sportplatz geplant. Daran beteiligten sich viele Menschen und Vereine aus Oberholzklau und Alchen. Dass nicht „nur“ die Kirche, sondern alle zusammen auf diesen besonderen Gottesdienst hinarbeiteten, „das war richtig gut“, sagt Oliver Günther.

Doch schon relativ früh erkannten die Oberholzklauer, dass sie angesichts der Infektionszahlen diesen Weg nicht würden gehen können. Eine zweite Planungsphase begann, stattdessen sollten nun viele kleine Gottesdienste stattfinden, dezentral in den Dörfern. Auch daraus sollte nichts werden. Schließlich entschied sich die Gemeinde für ein rein digitales Weihnachtsfest.

Ein Video mit der Weihnachtsgeschichte für Kinder wird schon im Vorhinein produziert. Insgeheim hat Günther aber auch dabei eine größere Zielgruppe im Blick. „Wenn man das für Kinder verständlich sagt, dann raffen es auch die Erwachsenen“, scherzt der Pfarrer. Ein Gottesdienst wird um 16 Uhr live gestreamt. „Den inszenieren wir so sorgfältig und liebevoll, wie wir können“, sagt Oliver Günther. Ganz alleine muss er immerhin nicht in der Kirche stehen, etwa zwei Handvoll Mitarbeiter stehen ihm zur Seite, kümmern sich um Technik, Musik und weitere inhaltliche Elemente.

Die Krise und die Weihnachtsbotschaft

Inhaltlich möchte der Pfarrer sich auch dem Thema Corona widmen. „Wenn wir das ernst nehmen, dass Gott in die Welt kommt, kommt er 2020 auch in diese Welt“, sagt Oliver Günther. Diese Welt sei geprägt von vielen Krisen, nicht nur der Pandemie, deshalb sei es auch ein krisenhaftes Weihnachten. „Aber das war es glaube ich auch schon vor 2000 Jahren.“

„Weihnachten war nie die heile Welt, die wir versuchen uns zu inszenieren“, sagt der Geistliche. Ein Kind, das als Flüchtling auf die Welt kommt – „man könnte fast denken, das ist eine Gegenwartsgeschichte.“ Diese Geschichte, die Bedürftigkeit der Menschen nach Frieden und Harmonie, die es in dieser Welt nicht gibt, und die Coronakrise, all das möchte der Pfarrer „positiv kanalisieren“.

Kirche und Gesellschaft nach Corona

„Was mir Sorgen macht, ist die Zeit nach Weihnachten“, sagt Oliver Günther. Schon nach dem ersten Lockdown sei es mühsam gewesen, in die Normalität zurückzukehren. Den Menschen Mut zu machen und sie neu für den Gottesdienst zu begeistern, dabei immer auf wechselnde Bedingungen zu reagieren, das habe viel Kraft gekostet. Die Resonanz in Oberholzklau war gut – so gut, dass oft die Kapazitätsgrenzen erreicht wurden ­– Kolleginnen und Kollegen hätten aber auch andere Erfahrungen gemacht. Günther befürchtet, dass „die Puste ausgehen" könnte.

Außerdem müssten sich Kirche und Gesellschaft in Hinblick auf eine Zeit nach Corona die Frage stellen: „In welche Welt wollen wir zurückkehren?“ Darauf müsse man jetzt den Blick wenden, sonst sei es zu spät. „Natürlich wird die Kirche der Zukunft eine digitale sein“, sagt Oliver Günther, ersetzen könne die digitale Welt die analoge aber nicht. Die Kirche müsse integrativ sein und Menschen in Beziehung miteinander bringen. Dabei müsse sie auch den Mut haben, Dinge neu zu denken.

Bei der Vorbereitung auf den Open-Air-Gottesdienst habe das gut funktioniert. Und auch wenn er jetzt ausfallen musste, behält Günther den Gedanken im Hinterkopf. „Das ist so eine coole Idee, die müssen wir über Corona retten.“

Der Pfarrer und das Weihnachtsfest

Trotz der außergewöhnlichen Lage bleiben manche Dinge für Oliver Günther gleich. Nach seinen dienstlichen Verpflichtungen feiert er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. „Ich komme nach Hause und bin dann erstmal durch die Hecke“, erzählt der Pfarrer. Ohne Corona hätte er drei Gottesdienste veranstaltet, in der zweiten Planungsphase waren sogar vier geplant. Nun eben nur der eine. Am ersten Weihnachtstag geht es aber schon weiter.

Wer kommen darf, war – wie für viele andere – auch für Familie Günther eine schwierige Frage in diesem Jahr. Die Eltern ja, die Großeltern nicht. „Normalerweise würde meine Oma kommen“, sagt der Pfarrer. Die ist im Altenheim, gehört zur Risikogruppe. Auch hier traf Oliver Günther eine Entscheidung zu Gunsten der Gesundheit – schweren Herzens. „Meine Oma wird in diesem Jahr Weihnachten ganz alleine verbringen, eine gruselige Vorstellung.“