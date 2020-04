Fridays For Future Siegen: Klimaschutz-Aktion untersagt

Siegen. Behörden ist Abstand bei einer Klimaschutzaktion von Fridays For Future Siegen am globalen Klimastreiktag nicht groß genug. Demonstration im Netz

Polizei und Ordnungsamt haben am Freitag, 24. April. die geplante Klimaschutzaktion von Fridays For Future Siegen vorzeitig beendet. Am weltweiten Aktionstag zum Klimaschutz hatte die Bewegung in der Corona-Krise zum Protest im Netz aufgerufen, die Siegener Ortsgruppe wollte in Ergänzung dazu auch eine Aktion – mit ausreichend Sicherheitsabstand der Teilnehmer zueinander – auf der Straße durchführen.

Behörden: In Siegen zu viele Teilnehmer auf zu engem Raum

Vorgesehen war laut Sprecher Meo Röttgers, dass die Aktivisten in der Sieg ein Banner mit der Aufschrift „Uns steht das Wasser bis zum Hals“ hochhalten wollten, auf der Rückseite war demnach ein Schriftzug der Initiative „Seebrücke“ zu lesen, die sich für die Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge einsetzt. Die Behörden befanden die Zahl der Teilnehmer an der Aktion jedoch als zu viele auf dem dafür vorgesehenen Raum.

