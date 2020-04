Gasalarm in Ferndorf: Ursache ist Defekt an Heizungsanlage

Ferndorf. Gasalarm in Ferndorf: Ursache war ein Defekt an der Heizung. Die Kreuztaler Feuerwehr musste nur lüften.

„Gas innerhalb Gebäude“ lautete am Donnerstagnachmittag das Einsatzstichwort für die Feuerwehr-Einheiten Ferndorf und Kredenbach. In einem Wohnhaus in Ferndorf in der Straße „In der Heeg“ hatten die beiden 46-jährigen Hausbesitzer einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Da sie vom Einkaufen kamen, waren sie glücklicherweise nicht in dem Haus gewesen. Sofort betraten sie nach ihrer Ankunft noch das Haus, um mehrere Katzen in Sicherheit zu bringen.

Schnell stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration bereits vor dem Haus fest. Ursache, so Kreuztals Feuerwehrchef Berthold Braun, soll ein technischer Defekt an der Heizung gewesen sein. Durch die unzureichende Verbrennung war es zu der toxischen Mischung in dem Haus gekommen. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Siegerland

Hausbesitzer nicht verletzt

Während einige Einsatzkräfte eine Wasserversorgung sicherstellten, wurde parallel ein Hochleistungslüfter vor das Haus gebracht, um das Gebäude zu durchlüften. Die mitalarmierte Rettungswagenbesatzung untersuchte die beiden Hausbesitzer und forderte zur weiteren Untersuchung noch ein Notarzt nach. Die Hausbesitzer wurden jedoch trotz der hohen CO-Belastung nicht verletzt und mussten auch nicht zur weiteren Behandlung mit ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften angerückt.

