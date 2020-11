Homepage: www.gesamtschule-freudenberg.de

Motto: Mit Freude in die Zukunft – einzigartig in der Gemeinschaft



Schulleiter: Reto Stein

Zahl der Schüler: 800

Lehrkräfte und Referendare: 80

Zahl der Klassen: 4- bis 5-zügig in Sek 1, 2-zügig in Sek 2, Schule im Aufbau, aktuell bis Q1

Betreuung: bis 16 Uhr möglich. Unterricht in Sek 1 ein langer Nachmittag bis 16 Uhr, zweimal bis 14.30 Uhr, zweimal bis 12.40 Uhr

Individuelle Förderung: Dyskalkulie- und LRS-Förderung, Leseförderung, Fach „Sprache“ in Klasse 5, Drehtürmodell für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, Fördern und Fordern durch Ergänzungs-unterricht, NachhilfebuddYs und vielfältige Kooperationen

Beginn 1. Stunde: 7.35 Uhr, Ende letzte Stunde: max. 16 Uhr

Fremdsprachen: Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, Chinesisch als AG

Differenzierungsbereich: Englisch und WP ab Klasse 7, Mathematik ab Klasse 8, Deutsch und Chemie ab Klasse 9

Schwerpunkte ab Klasse 5: Wir eröffnen jeder Schülerin und jedem Schüler individuelle Wege zum maximalen Lernerfolg durch unser vielfältiges Forder- und Förderkonzept. Wir sind eine BuddY-Schule – „Sozial“ wird bei uns groß geschrieben.

Sport: Badminton, Basketball, Capoeira, Fußball, Tischtennis, Volleyball

Verpflegung: : gut ausgestattete Mensa

Kooperationspartner: AOK Nordwest, Autohaus Walter Schneider, Fa. Bäumer Freudenberg , Freilichtbühne, HF Mixing Group, Malteser, Museum für Gegenwartskunst, Sparkasse Freudenberg, SV Fortuna Freudenberg, Technikmuseum, Uni Siegen, VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach, Westnetz

Besondere Projekte: BuddY-Schule, Chor „vollCHORekt!, Theaterprojekte, Schulpartnerschaften im Aufbau mit Emalahleni (Südafrika), Spanien und der Ukraine, optionale Fahrten in Klasse 8 (Ski, England, NRW), „MINT on Tour“, Teilnahme an Wettbewerben in Mathe, NW, Gesellschaftslehre und Englisch, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage und vieles mehr