Großbaustelle in Siegen: Nächster Bauabschnitt an Siegstraße

Am Mittwoch, 8. April, beginnen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt in der Siegstraße in Weidenau zwischen der Einheitsstraße und der Auf- und Abfahrt zur HTS. Die Großbaustelle ist eine abgestimmte Baumaßnahme zwischen dem Wasserverband, Westnetz Gas, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), den Siegener Versorgungsbetrieben (SVB) und der Stadt Siegen.

Die Maßnahmen: Neue Versorgungsleitungen und Fahrbahnen

Der Wasserverband und Westnetz verlegen parallel eine neue Transportleitung von der Einheitsstraße bis zur Einmündung Schmiedestraße. Von dort wird Westnetz die Gasleitung weiterführen und in der Einmündung Formerstraße einbinden. Der städtische Entsorgungsbetrieb ESi erneuert auf der Strecke defekte Hausanschlusskanäle und marode Anschlussleitungen der Straßenabläufe.

Zwischen Schmiedestraße und Tankstelle verlegen die SVB außerdem eine neue Trinkwasserleitung. Im Anschluss wird die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung die Asphaltoberflächen der Fahrbahn zwischen der Einheitsstraße und der HTS-Anschlussstelle neu herstellen.

Der Ablauf: Siegener Bauprojekt soll Mitte Dezember fertig sein

Voraussichtlich Mitte Dezember soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. Damit die umfassenden Arbeiten erledigt werden können, wird die Strecke abschnittsweise gesperrt und in Bauabschnitte eingeteilt. Verkehrsführung und Bauarbeiten wurden zwischen den Versorgern, ESi, Stadt Siegen, Kreispolizeibehörde und VWS abgestimmt.

Die ortsansässigen Unternehmen wurden bei einem gemeinsamen Termin informiert, die Anwohner von der Baufirma Straßen- und Tiefbau Kirchhundem benachrichtigt. Derzeit wechseln die Siegener Versorgungsbetriebe ihre Gas- und Wasserleitungen im Gehweg zwischen Oberstraße und Engsbachstraße aus. Der Gehweg wird im Anschluss gepflastert. Diese Arbeiten laufen bis zum Sommer parallel.

Der Verkehr: Sonderregelungen für Busse der VWS

Die Anfahrt des Industriegebiets Einheitsstraße/Industriestraße ist dann aus Richtung Siegen nur noch via HTS über Dreis-Tiefenbach bzw. über die Siegstraße aus Richtung Netphen möglich. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Ausschließlich für täglich rund 26 Busse der Buslinie R16 der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) wird ab Dienstag, 14. April, eine Umleitung durch die Oberstraße eingerichtet, so dass die Anwohner nicht vom ÖPNV abgeschnitten werden. Die restlichen Busse der Linien R16 und R27 werden in beide Richtungen über die Hüttentalstraße (HTS) geführt. Für die Fahrgäste gibt es einen Baustellenfahrplan. Die Haltestellen Weidenau-Schmiedestraße, -Abzweig Einheitsstraße, -Ost, Dreis-Tiefenbach-Alte Burg und -Feldwasserstraße werden imZwei-Stunden-Takt bedient. In Dreis-Tiefenbach werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Baustellenfahrpläne der R16 auf gibt es auf www.vws-siegen.de

