Grundschule Eckmannshausen: Mehr Platz für Ganztag

Aus dem ehemaligen Schießstand des Schützenvereins soll der neue Raum für die Schülerbetreuung im offenen Ganztag werden: Über dieses Konzept für die Grundschule Eckmannshausen entscheidet der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, ab 17 Uhr in der Georg-Heimann-Halle. Das ist eines von drei Themen der Sitzung.

Grundschule Eckmannshausen: Offener Ganztag zieht um

Anlass für die Planung ist das Brandschutzkonzept: Der Betreuungsraum befindet sich bisher im Dachgeschoss des Altbaus. Als Sofortmaßnahme wurde ein Fluchttreppenturm gemietet und an das Gebäude gestellt. Bis dahin war ein hölzernes Treppenhaus der einzige Zu- und Abgang.

Um die noch aufwändigere Brandschutzsanierung des gesamten Schulgebäudes zu vermeiden, konzentriert die Stadt die Planung auf das Untergeschoss. Dort war früher der Schützenverein zu Hause. Der Bürgerverein hat den Theken- und Vereinsraum übernommen. Der ehemalige Schießstand, der nur noch als Lager für den jährlichen Skibasar diente, soll nun Aufenthaltsraum für den offenen Ganztag werden. Unter dem Dach sollen nur noch Lehrerzimmer und Sekretariat bleiben. Da sich dann dort höchstens zehn Personen gleichzeitig aufhalten, wäre im Brandfall ein geeignetes Fenster im Giebelbereich vertretbar.

„Kinder brauchen Platz und Raum, um sich gesund entwickeln und entfalten zu können“, stellt Rektorin Bettina Philipp-Harth fest. Die Vorgaben des Landes für den offenen Ganztag fordern Räume für Bewegung und Ruhe, die die Schule nun anbieten könne. Geradezu ideal sei die direkte Anbindung des neuen Betreuungsraums an die Turnhalle. Die Betreuungsangebote an der einzügigen Dependance der Dreisbachtalschule werden derzeit bereits von 53 Kindern genutzt. Bettina Philipp-Harth weist auf steigenden Bedarf hin. Denn ab 2025 soll es einen Rechtsanspruch auf die Teilnahme am offenen Ganztag geben. Noch Ende dieses Jahres soll der Umzug erfolgen, in den beiden folgenden Jahren würden dann zunächst der Alt-, dann der Neubau brandschutzsicher saniert werden.

Öffentliches WLAN: Netphen gibt der EU Geld zurück

In mehreren Anläufen hatte sich die Stadt Netphen um EU-Mittel für öffentliches WLAN („WiFi4EU“) bemüht – jetzt will sie den Zuschuss von 15.000 Euro zurückgeben. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, außer der Ortsmitte Deuz (Bühlgarten) und dem Freizeitpark die Wasserburg Hainchen auszustatten.

Der Rat wollte dagegen Dreis-Tiefenbach anstelle der Wasserburg berücksichtigt wissen. Dort aber hat die Verwaltung keinen Standort gefunden: Die Geschäfte im Einkaufszentrum sind versorgt, auf dem Parkplatz ist WLAN von den Geschäftsleuten nicht gewünscht. Auf dem Jung-Stilling-Platz gibt es keinen Telefonanschluss, und in der Dreisbachhalle sind die Wände zu dick. Die Verwaltung hatte bis zuletzt an der Wasserburg Hainchen als „Publikumsmagnet“ festgehalten. Bei allen Standorten sei auch an die Nutzung des WLAN durch die Klientel zu denken, „die durch ihr Verhalten die Standorte verschmutzen oder gar beschädigen“. Deshalb sollten die Access Points ab 22 Uhr sowieso abgeschaltet werden.

Qulturwerkstatt: Drei Jahre zur Realisierung des Q in Deuz

Die Qulturwerkstatt arbeitet an ihrem „Q“ – so heißt ihr im Haus Zaunstraße 1 in Deuz geplanter Ort für Kultur, Bildung und Begegnung.

QulturwerkstatIn Deuz entsteht das „Q“: Die Qulturwerkstatt plant einen „Dritten Ort“ für Kultur, Bildung und Begegnung. Foto: Stefan Bünning / Qulturwerkstatt

2019 wurde das Projekt als einer von 17 „Dritten Orten“ in NRW ausgewählt. Im ersten Jahr wurde mit einem Zuschuss von 50.000 Euro das Konzept erarbeitet. jetzt geht es um die Realisierung: Wenn die Qulturwerkstatt auch dafür den Zuschlag des Landes bekommt, stehen ihr für einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung. Bedingung dafür ist ein Ratsbeschluss, dass die Stadt Netphen, die selbst Mitglied der Qulturwerkstatt ist, das Vorhaben befürwortet. Dieser Beschluss soll am 14. Mai gefasst werden.

