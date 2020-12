Gymnasium Netphen baut seine Außenbühne selbst

Netphen Neue Etappe bei der Schulhofgestaltung: Beim Bau der Außenbühne werden Inklusionsschüler einen wichtigen Part übernehmen.

Gutes tun? Unbedingt! Laut und öffentlich darüber reden? Das war eher nicht Maxime

von Manfred Roth, dem im Jahre 2010 verstorbenen Gründer der Norma-Unternehmensgruppe. Das, so vermutet das Gymnasium Netphen, könnte ein Grund dafür sein, warum die von ihm ins Leben gerufene Stiftung vielen bis heute weniger bekannt ist als andere große Organisationen, die sich für soziales Engagement, aber auch für gute Schulen stark machen. "Das aber tut die Manfred-Roth-Stiftung regelmäßig. Mit großzügigen Spenden unterstützt sie innovative und engagierte Projekte und ermöglicht so immer wieder Entwicklungen, die auf anderem Wege kaum möglich wären."

Manfred-Roth-Stiftung hilft zum zweiten Mal

Das Gymnasium Netphen wird bereits zum zweiten Mal bedacht. Die im Rahmen einer Projektwoche angestoßene und schließlich von vielen Kräften gemeinsam umgesetzte Neugestaltung des Pausenhofs am Gymnasiums Netphen hat die Entscheider der Stiftung zu genau diesem ungewöhnlichen Schritt bewogen: „Es hat uns beeindruckt, was – auch mit Hilfe unserer ersten Spende – hier auf die Beine gestellt wurde. Das möchten wir gerne weiter unterstützen“, so Anja Hunhold von der Firma Norma im Namen der Manfred-Roth-Stiftung bei der Spendenübergabe, die jetzt in den Räumen des Gymnasiums stattfand.

Schüler sorgen auch für die Bühnentechnik selbst

Schulleiter Eckhard Göbel, der gemeinsam mit dem Schatzmeister des Fördervereins

der Schule, Karl-Heinz Pithan, die Spende in Höhe von 5000 Euro entgegennahm,

bedankte sich und erläuterte, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen: "In einem Teilbereich unseres neuen Pausenhofes soll es eine Außenbühne geben, die wir im Rahmen unseres Konzeptes 'Leben.Lernen' als inklusives Projekt umsetzen möchten. Wir wollen sie unter fachkundiger Anleitung und mit tatkräftiger Hilfe unserer Inklusionsschülerinnen und -schüler selbst errichten und den jungen Menschen damit praktische und vielleicht sogar erste berufliche Erfahrungen ermöglichen. Auch die erforderliche Bühnentechnik wird von Schülerinnen und Schülern konzipiert und mit aufgebaut werden." So könnten unterschiedliche Gruppen Hand in Hand an einem gemeinsamen Vorhaben arbeiten, das nach Fertigstellung das schulisches Leben bereichern werde. "Darauf freuen wir uns schon jetzt."

