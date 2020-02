Heilig-Kreuz-Kirche Weidenau: Letzte Messe gelesen – vorerst

Unzählige Kerzen tauchen die leer geräumte katholische Heilig-Kreuz-Kirche bei der vorerst letzten Messe in ein warmes Licht. Es scheint in allen Ecken und Winkeln: vor, hinter und auf dem Altar, an den Wänden, an den beiden Christbäumen, die noch nicht abgebaut wurden – und vor allem in den Reihen der Gemeindeglieder. Denn jeder, der bei dieser letzten Messe vor dem Umbau zur Kolumbariumskirche dabei ist, bekommt am Eingang eine zierliche weiße Wachskerze in die Hand.

Und noch etwas ist zu beobachten: Die großen und kleinen Besucher haben jede Menge kreative Sitzgelegenheiten im Schlepptau. Dabei sind Küchenbänke, Klapp- und Gartenstühle, Campingsitze, Badezimmer- und Barhocker, sogar Medizinbälle. Die Kirchenbänke wurden nämlich an die Pfarrei St. Matthias in Zabrze gespendet, auch die Kirchenorgel wird nach Polen gehen.

Urnenbestattungsplätze werden in der Heilig-Kreuz-Kirche eingerichtet

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde verbindet die Renovierung ihrer Kirche mit einem seelsorglichen Projekt: Im Zuge der Maßnahme werden in der nahe des Stockfriedhofs gelegenen Kirche Urnenbestattungsplätze eingerichtet. Die Kirche bleibt zudem sakraler Ort für die Gottesdienste der Gemeinde und wird ein Ort der besonderen und nachhaltigen Trauerpastoral. Die Renovierungsarbeiten, die in den nächsten Wochen beginnen sollen, werden ein Jahr dauern. Und so lange gewährt die benachbarte evangelische Christuskirche in der Dautenbach den katholischen Gemeindemitgliedern Raum.

Von links: Irmtrud von Plettenberg (Trauerpastoral), Pfarrer Martin Hellweg, Marianne Bürger, Christian Ley (Küster), Pfarrer Karl-Hans Köhle und Pfarrerin Karin Antensteiner. Foto: Nina Hoffmann

Für die Messe haben sich die Pfarrei Heilige Familie im pastoralen Raum Siegen-Freudenberg und die Gruppe „Trauerpastoral“ ein paar Besonderheiten überlegt. Während im Hintergrund eine Diashow läuft, die per Beamer an eine Leinwand projiziert wird, haben Besucher die Möglichkeit, ihre besonderen Erlebnisse mit der Gemeinde zu teilen. Einige erzählen von der Taufe ihrer Nichten, Neffen und Enkelkinder, andere können sich noch genau an ihre eigene Erstkommunion in der Heilig-Kreuz-Kirche erinnern. Zudem werden die Kerzen am Ende in mit Sand gefüllte gläserne Behältnisse gesteckt, die in der Mitte des Raumes, von orangefarbenen Seidentüchern umhüllt, wie ein Kreuz angeordnet sind.

Freundlicher Empfang in der benachbarten Christuskirche Weidenau

Im Anschluss an die Messe gehen rund 40 Besucher in die benachbarte Christuskirche, wo die Gemeinde von einer Delegation der evangelischen Kirchengemeinde Weidenau mit Getränken und Knabbereien empfangen wird. „Wir freuen uns sehr über die Gastfreundschaft der evangelischen Kirchengemeinde“, sagt Karl-Hans Köhle, Pfarrer der Heilig-Kreuz-Kirche.

Siegerland Große Maßnahme Der bisherige Mittelteil der Heilig-Kreuz-Kirche mit den Sitzbänken wird in den nächsten Wochen zum Kolumbarium umgebaut. Seit dem 19. Jahrhundert wurden auf öffentlichen Friedhöfen Kolumbarien eingerichtet, häufig in Form von Urnenwänden. Insgesamt 1250 Urnen können künftig beigesetzt werden. Weitere Infos unter: kolumbariumskirche-siegen.de

Martin Hellweg, der gemeinsam mit seiner Frau Karin Antensteiner das Pfarramt in der Weidenauer Christuskirche bekleidet, erlebt diese Zusammenkunft von Gemeinden zweier unterschiedlicher christlicher Konfessionen in Siegen zum ersten Mal. Vor anderthalb Jahren war er noch im Evangelischen Kirchenkreis im katholisch dominierten Paderborn tätig. Daher kann er aus Erfahrung berichten: „Wir wissen, wie schön es ist, in einer anderen Gemeinde Gast zu sein.“ Am Ende überreicht Marianne Bürger vom Gemeindeausschuss Heiliges Kreuz als Zeichen der Dankbarkeit einen Blumenstrauß an Pfarrerin Karin Antensteiner.

