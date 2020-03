Heimat-Check Siegerland: Ein Zeugnis für Ihre Heimatstadt

Höchster Berg und einer der größten Arbeitgeber des Siegerlands in einem Bild: Der Kindelsberg und die Krombacher Brauerei.

Siegerland. Der Heimat-Check fürs Siegerland: Wie gern leben Sie in Siegen, Kreuztal, Netphen, Hilchenbach, Freudenberg, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen?

Liebe Leserinnen, liebe Leser – wie gerne leben Sie in Ihrem Ort? Wie sicher fühlen Sie sich? Wie beurteilen Sie Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, Freizeit- und Gastronomieangebot oder die Parkplatzsituation? Wir möchten es genau wissen und starten den großen Heimat-Check für das Siegerland!

Sie können dabei Ihrem Ort ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung.

Was läuft in ihrem Ort im Siegerland gut und was nicht?

Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr?

Die Ergebnisse des Heimat-Checks Siegerland veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie die Bewertungen der einzelnen Orte, jeweils für Siegen, Kreuztal, Netphen, Hilchenbach, Freudenberg, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen.

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie einfach dem Link www.wp.de/heimatcheck-siegen und schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage.

Themenanregung für die Lokalredaktion Siegen gewünscht: Was möchten Sie lesen?

Am Ende unserer Umfrage haben Sie sowohl die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Zum Beispiel: Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Ort gerne lesen möchten? Über welches Thema aus Ihrem Ort soll die Lokalredaktion Siegen berichten? Gibt es in Ihrem Ort beispielsweise eine Stelle, an der immer wieder illegal Müll abgeladen wird?

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!

