Seniorenfreundlichkeit: Siegen erhält die schlechteste Note

Die Seniorenfreundlichkeit wird in der Region mehrheitlich als gut bewertet. Der Großteil aller Stimmen entfällt in den meisten Kommunen auf diese Note. Die beste Bewertung erhält Neunkirchen mit einem glatten gut (2,1). Schlusslicht ist Siegen mit einer 3 Minus (3,35). Nur hier vergeben mehr Teilnehmer ein befriedigend als ein gut.

Das sagen die Menschen in Siegen-Wittgenstein zur Seniorenfreundlichkeit

Das Thema, das die meisten Menschen in ihren Kommentaren als negativ für Senioren beurteilen, ist die Erreichbarkeit von zentralen Orten wie Marktplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. „Schlechte Anbindung für Senioren ohne eigenen PKW. Keine Einkaufsmöglichkeiten“, urteilt ein Teilnehmer aus Wilnsdorf. „Ich liebe Siegen“, leitet ein anderer seinen Kommentar ein, bevor das große Aber folgt: „es gibt einiges was sich hier ändern sollte. Grade im Bezug zu Öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zur Seniorenfreundlichkeit“.

Auch konstruktive Vorschläge bieten einige Leser an, wie einen Aufzug in die Siegener Oberstadt. Ein weiteres Thema ist der Wohnraum: „Es gibt zu wenig bezahlbare, seniorengerechte Wohnungen in Siegen“, schreibt dazu ein Teilnehmer. Manche Menschen deuten an, dass sie zwar aktuell gerne in Siegen leben, für das Alter aber andere Pläne haben: „Sobald wir in Rente sind werden wir Siegen wahrscheinlich verlassen.“

Die Notenverteilung der Kommunen im Siegerland zur Seniorenfreundlichkeit

Burbach: Durchschnittsnote 2,28. Stolze 40,6 Prozent finden die Situation gut, 17,2 Prozent sogar sehr gut. Nur 3,1 Prozent der Teilnehmer vergeben eine 5 – und niemand eine 6.

Freudenberg: Durchschnittsnote 2,4. Auch hier entfallen mit 39,7 Prozent die meisten Stimmen auf die Note 2, 16,7 Prozent vergeben eine 1. Auch hier gibt es keine 6, 3,2 Prozent vergeben eine 5.

Hilchenbach: Durchschnittsnote 2,51. Mit sehr gut bewerten 9,6 Prozent der Teilnehmer die Seniorenfreundlichkeit, 44,9 Prozent befinden die Situation für gut. 1,9 Prozent bewerten die Lage für Senioren als mangelhaft, 2,6 Prozent sogar als ungenügend.







Kreuztal: Durchschnittsnote 2,76. Hier vergeben 11,8 Prozent der Teilnehmer die Bestnote, jeweils 26,5 Prozent finden die Seniorenfreundlichkeit gut bzw. befriedigend. 5,1 Prozent finden sie mangelhaft, 2,2 Prozent vergeben die Note 6.

Netphen: Durchschnittsnote 2,37. 18,1 Prozent vergeben eine 1, 33,8 Prozent eine 2. Mit 1,9 Prozent (mangelhaft) und 1,3 Prozent (ungenügend) entfällt nur ein geringer Teil der Stimmen auf das untere Ende der Notenskala.







Neunkirchen: Durchschnittsnote 2,1. Ganze 23 Prozent bewerten die Seniorenfreundlichkeit als sehr gut, 31,1 Prozent als gut. Eine schlechtere Note als 4 vergibt hier niemand.







Siegen: Durchschnittsnote 3,35. Nur hier vergeben mit 25,5 Prozent die meisten Teilnehmer die Note 3. Immerhin 22,9 Prozent finden die Situation gut, nur 5,1 Prozent sehr gut. 4,4 Prozent schätzen die Lage als mangelhaft ein und 9,5 Prozent vergeben die schlechteste Note.

Wilnsdorf: Durchschnittsnote 2,42. Gut finden die Seniorenfreundlichkeit 41,9 Prozent der Teilnehmer, 14 Prozent sogar sehr gut. Ungenügend und mangelhaft finden sie dagegen nur jeweils 2,2 Prozent.

