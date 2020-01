Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbert Hoß

Geboren 2. Juni 1955 in Kall/Eifel. Schulzeit in Schleiden, Studium in Bielefeld.

1979 bis 1981 Referendariat in Kreuztal, anschließend bis 1990 Lehrer am Gymnasium Kreuztal.

1990 bis 2002 Lehrer am Gymnasium Netphen, zuletzt als stellvertretender Schulleiter.

Seit 2002 Leiter des Städtischen Gymnasiums Kreuztal.

Verheiratet mit Gerlinde Hoß, die bis zur Pensionierung 2019 Lehrerin am Gymnasium Netphen war, Vater von zwei Töchtern, Großvater von vier Enkelkindern.