Städtebauprojekt Herrengarten in Siegen: Grüne Oase soll die Hälfte kosten

Siegen. Entwurfsplanung für Bürgerpark im Siegener Zentrum ist da: Tanzfläche, raffinierte Beleuchtung, Autofreiheit - und deutlich günstiger als gedacht

Der Entwurfsplan für die Umgestaltung des Herrengartens ist fertig: Das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten hat seinen Siegerentwurf ausgearbeitet, über Details wie Fahrradständer oder Abfalleimer wird, wenn die Politik zustimmt, dann im März entschieden. Das Projekt dürfte insgesamt 3.678.000 Euro kosten, fast die Hälfte weniger als geplant. 2022 soll die Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Zur Neugestaltung des derzeitigen Einkaufszentrums zu einem Bürgerpark gehört auch der Neubau der Fürst-Johann-Moritz-Straße.

580.000 Euro - Beleuchtung und sonstige technische Ausstattung sind innerhalb des eigentlichen Bürgerparks selbst der teuerste Posten. 1.490.000 Euro kostet die Herstellung der umgebenden Verkehrsfläche - fast die Hälfte des gesamten Kostenrahmens. Zwei Prozent dürfte nach Schätzung der Stadt die Kostensteigerung pro Jahr betragen - bei 2.820.000 Gesamtkosten und einer Genauigkeit von +/- 23 Prozent bei der Kostenberechnung dürfte das Projekt Herrengarten also 3.678.000 kosten - immerhin noch rund 3,3 Millionen Euro weniger als im Finanzplan ursprünglich veranschlagt. 20 Prozent ist der Eigenanteil der Stadt Siegen, der Großteil kommt aus Fördermitteln aus dem "Siegen zu Neuen Ufern"-Topf.

Herrengarten bekommt Veranstaltungsbühne und Tanzfläche

Grob gegliedert ist die Freifläche (siehe Grafik) in die Bereiche Beton-Sitzelement, Podest, Tanz- und Rasenfläche, Staudenbeete sowie Beleuchtung.

Foto: Diana Leboch

Beton-Sitzelement, 460.000 Euro: Es umschließt die gesamte Freifläche mit wechselnder Höhe und bietet Durchgänge auf die Rasenfläche, im Inneren grenzt ein Weg an diese "Mauer". Zur Sieg und zur Uni hin wird auf die Betonmauer eine Sitzauflage mit Lehnen aus Holz geschraubt.

Podest, 70.000 Euro: Im Bereich des heutigen Wendehammers entsteht unter den bestehenden Bäumen ein etwa 60 Zentimeter hohes Podest, das rundum von dem Beton-Sitzelement eingefasst wird. Diese Fläche liegt über den derzeitigen Hochbeeten, die nötig sind, um die Bäume nicht zu gefährden. So entsteht eine "Bühne unter Bäumen", die für Veranstaltungen genutzt werden könnte.

Kernelement des Siegener Bürgerparks: Eine schattige Rasenfläche

Tanzfläche, 50.000 Euro: Am Ende Richtung Reichwalds Ecke hin soll eine Fläche entstehen, die mit Blick auf eine sich zunehmend etablierende Szene zum Tanzen in der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Die Planer ersetzen damit auf Wunsch der Stadt das ursprünglich angedachte Wasserspiel, das wegen der Nähe zur Sieg hier nicht nötig sei. Auch diese Fläche wird von der Sitzmauer eingefasst, ist aber zur Rasenfläche hin eben.

Rasenfläche, 170.000 Euro: Das Kernelement des Bürgerparks - kleine Bäume spenden Schatten, fest installierte drehbare Liegen ähnlich wie die an der Martinikirche und Spielstationen runden das Erholungsangebot ab. Entlang der Rasenfläche soll es Abfalleimer, Wasserzapfstellen und im Bereich von Podest und Tanzfläche Steckdosen geben - am Podest auch weitere Stromanschlüsse für Veranstaltungen. Die Beleuchtung soll laut Verwaltung Atmosphäre schaffen: Mit Bodenstrahlern unter den Staudenbeeten etwa oder LED-Hinterleuchtete Betonplatten, in die Glasfasern eingelassen sind und die im Dunkeln strahlen. Sämtliche Beleuchtung soll dimmbar sein und die Farbe wechseln können, auch Nachrüstung ist möglich, falls sie nicht ausreicht.

Toiletten: Anstelle der Motorradstellplätze im Einmündungsbereich Brüder-Busch-Straße/Herrengarten ist der Anschluss für eine mobile Toilettenanlage im Rahmen von Veranstaltungen geplant - eine dauerhafte Anlage soll aus Platz- und Kostengründen nicht gebaut werden. Die Verwaltung verweist dazu auf die umliegende Gastronomie, die an der "Netten Toilette" teilnimmt.

Neuer Bürgerpark Herrengarten wird autofreie Fußgängerzone

Gestaltung: Die Verkehrsfläche der unteren Fürst-Johann-Moritz-Straße (Richtung Bahnhof) und der Straße Herrengarten (entlang der Uni in der früheren Knappschaft) bleiben größenmäßig erhalten, sollen aber, passend zum Bürgerpark, "Boulevardcharakter" erhalten, erläutert die Verwaltung. Entlang der Siegstufen wird die Straße breiter, bekommt den gleichen, einheitlichen Belag wie die Brüder-Busch-Straße (Fußgängerzone entlang der Sieg) und eine neue, bessere Beleuchtung. Das soll Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahren verhindern. Bis auf einen sollen alle Bäume erhalten bleiben: Ein Tulpenbaum vor dem Aufgang zum Restaurant ist krank und stark geschädigt. Es soll eine Ersatzpflanzung geben.

Autofrei: Die Straße wird zur Einbahnstraße, die Durchfahrt durch Poller mit Schließsystem vor dem Eingang zur Knappschaft verhindert - die Erholungsfläche soll frei von Verkehr sein, Feuerwehr und beispielsweise Handwerker müssen aber bei Bedarf durchkommen können. Auch die Anlieger-Parkplätze werden abgeschafft, die Stellplätze werden vermutlich ins Parkhaus Reichwalds Ecke verlegt.

Fürst-Johann-Moritz-Straße im Siegener Zentrum wird zur Sackgasse

Mit der Neugestaltung des Herrengartens wird auch die Fürst-Johann-Moritz-Straße umgestaltet - sie wird zur Sackgasse, die vor dem Bürgerpark endet. Zudem entsteht an ihrem anderen Ende das Johann-Moritz-Quartier (JMQ), dessen Parkebenen über die Fürst-Johann-Moritz-Straße angefahren werden. Lieferverkehre oder Müllabfuhr benötigen die Straße aber auch künftig - ein Fahrzeug das hineinfährt, muss umdrehen und sie auf dem gleichen Weg wieder verlassen. Die Straße wird also für den Zweirichtungsverkehr zusammen mit dem Herrengarten-Bürgerpark geplant, die Kosten werden nach der Baugrunduntersuchung ermittelt.

Fünf Meter Fahrbahnbreite lassen laut Stadtverwaltung den Begegnungsverkehr Lastwagen-Auto zu, in Ausnahmefällen auch zwei Lkw. Die Fahrbahn wird durch Hindernisse wie Bäume "verschwenkt", um das Tempo zu reduzieren. Außer zwei Behindertenstellplätze und einem öffentlichen Stellplatz, die vom Wendehammer vorgezogen werden, gibt es keine Parkflächen. Auf beiden Seiten soll es einen durchschnittlich zwei Meter breiten Bürgersteig geben. Dazu muss das Podest vor der Gaststätte "Früh bis spät" abgerissen werden, als Ersatz ist eine markierte Sondernutzungsfläche für Außengastronomie zwischen zwei Bäumen geplant.