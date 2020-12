Hilchenbach: Anlieger leiden unter B-508-Schleichverkehr

Hilchenbach Alle 15 Sekunden ein Auto: Jetzt bitten die Anlieger aus Dahlbruch Landrat Andreas Müller um Hilfe.

265 Unterschriften hat Marianne Eldner gesammelt: bei den Anwohnern der weiteren und ferneren Nachbarschaft in Dahlbruch, aus der Berg- und Weiherstraße, der Carl-Kraus-Straße und dem Witschenberg, aus der Aspe und aus Neulohe, sogar aus der Horbachstraße in Kredenbach, das schon zur Nachbarstadt Kreuztal. „Die biegen ja da schon ab.“ Die , die an den Baustellen der B 508 in Kredenbach und Dahlbruch vorbeiführt, ist lang. Zusammen mit ihrem Nachbarn Michael Stötzel, der auch SPD-Fraktionschef im Hilchenbacher Rat ist, hat sie die Unterschriften am Freitag an Landrat Andreas Müller übergeben.

Sorge um Rechnung für Fahrbahnsanierung

„Wir sehen ein, dass diese Wege jetzt genutzt werden“, sagt Marianne Eldner, die auch Zahlen hat: . Es brauche Sicherheit für die Fußgänger, besonders die Schulkinder, und auch Schutz für die am Straßenrand geparkten Autos.

Und am Ende geht es auch um die Straßen selbst, die unter der erhöhten Verkehrsbelastung leiden. „Wer da durchfährt, der merkt es“, sagt Michael Stötzel und nennt als Beispiel die „Schlaglochpiste“ am Loher Weiher. Es dürfe nicht sein, dass die danach notwendige Sanierung auf Kosten der Anlieger erfolge, indem bei ihnen Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) erhoben werden. Diese Kosten müsse der Landesbetrieb Straßenbau übernehmen – wie in der Grunder Straße in Hilchenbach und der Austraße in Ferndorf. Diese beiden Stadtstraßen waren allerdings auch offiziell als Umleitungen ausgewiesen worden.

Lösung mit Ampel und Vorfahrtregelung denkbar

Landrat Andreas Müller sagt einen Ortstermin zu Beginn des neuen Jahres zu. Die Situation sei schon wegen der Vielzahl der Beteiligten „etwas vertrackt“: Polizei, Straßen NRW, die beiden Städte, schließlich die Straßenverkehrsbehörden der Stadt Kreuztal und des Kreises. „Wir werden konkrete Vorschläge prüfen.“ So soll es nicht bei der Überwachung von Tempo 30 und Lkw-Verbot bleiben. Nachgedacht wird auch über eine andere Vorfahrtregelung und eine „Pufferampel“, die die Einfahrten in das Wohnviertel dosiert.

Die Maßnahmen lohnen auf jeden Fall, sagt Marianne Eldner: „Wir werden die Baustelle da ja noch mindestens ein Jahr haben.“ Für den Landrat und seinen Besuch hat die Dahlbrucherin auch noch einen Ratschlag: „Wenn es regnet – ziehen Sie Gummistiefel an.“