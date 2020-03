Hilchenbach: Bürgermeister Holger Menzel tritt nicht mehr an

Hilchenbach. Bei der Kommunalwahl 2020 tritt Hilchenbachs Bürgermeister Holger Menzel nicht wieder an. Gründe seien unter anderem die Angriffe aus der Politik

Holger Menzel wird ab Herbst 2020 nicht mehr Bürgermeister von Hilchenbach sein. In einem Statement wandte sich der Verwaltungschef am Donnerstag, 19. März, an die Bürger und kündigte an, bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 nicht mehr zu kandidieren.

Er hätte das Amt gern weiter geführt, „aber nicht zu diesen Bedingungen“, heißt es in dem Statement. Als Gründe nennt Menzel ein zunehmendes Gegeneinander, unsachliche, unfaire und persönliche Attacken aus der Politik – nachdem die Politik in den ersten Jahren seiner Amtszeit das Wahlkampfmotto „Gemeinsam für Hilchenbach“ praktiziert habe. Das habe sich aber ins Gegenteil verkehrt.

Menzel: In Hilchenbacher Kommunalpolitik Diskussionen ohne Fairness

„Regeln, die über Jahre hinweg Gültigkeit hatten, werden regelmäßig über Bord geworfen“, schreibt Menzel: Gesetzlich verankerte Regelungen würden ständig missachtet, etwa dass nichtöffentliche Unterlagen ungefiltert an die Presse gegeben werden, oder dass selbst gesetzte Verhaltensregeln von einzelnen ignoriert würden ohne Rücksicht auf mögliche negative Auswirkungen auf Einzelne.

Dies alles entspreche nicht seiner, Menzels Vorgehens- und Denkweise. Ihm sei sehr wohl bewusst, dass ein lebhafter Diskurs in der Politik dazu gehöre, Argumente kontrovers und energisch ausgetauscht werden könnten. „Aber am Ende sollte der konstruktive Ansatz in den Diskussionen erkennbar sein.“ Sportliche Fairness habe in diesem Diskurs immer öfter gefehlt, „so habe ich früher als Sportler nicht agiert und so werde ich auch als Bürgermeister nie agieren.“

Auch für die Gesellschaft sei es nicht der richtige Weg, wenn „demokratisch gewählte Politiker ein solches Verhalten vorleben. Ob eine solche Diskussionskultur dem Wohle der Stadt Hilchenbach dient, ob dies im Sinne der Hilchenbacher Bevölkerung ist, möchte ich ernsthaft bezweifeln.“ Wer auf der einen Seite Populismus beklage, könne dann den Populismus nicht in vollen Zügen für eigene Zwecke nutzen. Dass die Bevölkerung das ebenfalls störe, habe er in vielen Gesprächen wahrgenommen, die Vorgehensweise der jeweils handelnden Akteure habe sich aber nicht geändert. Mit dem Ergebnis, so Menzel weiter, dass es zu einer weiteren Politikverdrossenheit in der Bevölkerung komme.

Diskussion um Antifa-Fahne beim Hilchenbacher Push-Festival unangemessen

Als Beispiele nennt er die Diskussionen um das Bild im Ratssaal, das aus den Reihen der AfD geschenkt wurde, die Antifa-Flagge auf dem Push-Festival und der folgenden Diskussion um mögliche Spenden für den Push-Verein. Aufgrund seiner Auffassung zu diesen Themen sei Menzel in die rechte Ecke gedrängt worden „und mir wurde vorgeworfen, auf dem rechten Auge blind zu sein.“ Das weist er zurück: Zu keiner Zeit habe und werde er extremistische Gedankengänge in seine Arbeit einbinden – weder Rechts- noch Linksextremismus. Wer ihn kenne, wisse, wie weit diese „populistische Einschätzung“ von seiner tatsächlichen politischen Haltung entfernt sei, wie absurd diese Behauptung sei.

Holger Menzel zeigt sich auch verärgert, dass die ehemaligen Unterstützer ihm nicht mal mitgeteilt hätten, dass sie ihn nicht erneut als Kandidaten in Erwägung ziehe. Nach „durchaus erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit“ habe er erwartet, dass das Ende der Zusammenarbeit wenigstens mit einem Gespräch ende. Das sei legitim, es gebe keine Verpflichtung zur Kommunikation, „aber die häufige Forderung in meine Richtung nach ausreichender Kommunikation bedeutet aus meiner Sicht aber auch eine Kommunikation in die andere Richtung.“

Aggressiver Umgang mit Amtsträgern auch in Hilchenbach

Leider nähmen auch die Angriffe aus der Bevölkerung zu: Auch in Hilchenbach gebe es einen aggressiven Umgang mit Amtsträgern und Beschäftigten der Stadt, im gesprochenen Wort, in Schriftstücken, als E-Mail oder „im größten der Schlachtfelder“, in den sozialen Medien. Das sei erschreckend, besorgniserregend und auf Dauer zermürbend. Denn oft interessiere es nicht, ob die Stadt überhaupt für Fehler zuständig sei. Dazu komme einer aus seiner Sicht einseitige Berichterstattung der lokalen Presse, die Hilchenbach mit negativen Schlagzeilen belege, was es kaum zulasse, ein objektives Bild zu zeichnen.

Dazu kämen strukturelle Probleme, die die Arbeit in einer Kommune zunehmend schwieriger und manchmal fast unmöglich machen würden: zunehmende Übertragung von zusätzlichen Aufgaben von Bund und Land auf Kommunalverwaltungen etwa. Finanzieller Ausgleich bleibe oft aus oder sei unzurechend. Das lähme nicht nur Hilchenbach. Beispiele seien die unzureichende Gegenfinanzierung der Kosten der Flüchtlingskrise, die Übertragung von Aufgaben im Bereich der besonderen Wohnformen oder die Information der Bevölkerung zur Organspende.

Bürgermeister: Stadtbild Hilchenbachs insgesamt verbessert, auch in Ortsteilen

„Zur Bewältigung dieser immer schwieriger werdenden Aufgaben bedarf es insgesamt einer gehörigen Portion Idealismus sowie Motivation. Die oben genannten Erläuterungen führen am Ende dazu, dass mir dieser Idealismus zunehmend abhandenkommt und mir die Motivation für die Zukunft fehlt, die für die Ausübung dieses Amtes zwingend erforderlich ist. Folgerichtig beende ich diese außergewöhnliche und tolle Zeit Ende Oktober 2020. Und das tue ich, das kann ich bereits heute mit Sicherheit sagen, mit einer gehörigen Portion Wehmut, aber auch einem ebenso großen Stolz auf das, was wir zusammen in fünf Jahren erreicht haben“, so Holger Menzels Fazit.

„Wir haben in den letzten viereinhalb Jahren gemeinsam viel erreicht“, so Menzel und nennt Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur oder Einzelhandels. Auch das Stadtbild in Alt-Hilchenbach und den Ortschaften sei vorangebracht, touristische Infrastruktur verbessert worden. Man habe gemeinsam die „wohl größte Flüchtlingskrise der letzten Jahrzehnte in den Jahren 2015/2016 sowie die anschließende Integration der neuen Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger“ gemeistert.

Erfolge für Hilchenbach durch Suche nach Haar in der Suppe überlagert

Nicht alle Themenbereiche seien komplett abgearbeitet, „aber ich meine, dass sich das Ergebnis in Summe sehen lassen kann. Und darauf bin genauso stolz wie auf die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses.“ Auch wenn der Weg oft beschwerlich gewesen sei, habe er mit Freude daran gearbeitet. Diese Erfolge seien aber leider „allzu oft durch das ständige Suchen nach dem ‘Haar in der Suppe’ überlagert worden, findet Holger Menzel.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, er habe lange und intensiv mit seiner Familie diskutiert, unter dem Strich habe das in der Abwägung der Argumente dafür und dagegen dazu geführt, dass er nicht wieder kandidiere.

Trotz aller Anstrengung und Stress bereue er nichts – „ich bedaure, dass die Entscheidung letztlich dennoch so ausgefallen ist.“ Er hoffe, dass die Hilchenbacher seine Entscheidung verstehen und akzeptieren. „Bis Oktober bleibt aber noch viel zu tun!“

