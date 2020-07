Hilchenbach: Christoph Rothenberg neuer FDP-Spitzenkandidat

In Hilchenbach geht Ernst Heinrich Hoffmann nicht mehr als Spitzenkandidat in die anstehende Kommunalwahl

Hilchenbach. 30 Jahren führte Ernst Heinrich Hofmann die Hilchenbacher Liberalen in den Wahlkampf. Nun wird er von Christoph Rothenberg abgelöst

Bei der anstehenden Kommunalwahl löst der ehemalige Grunder Ortsvorsteher, Christoph Rothenberg, den langjährigen Fraktionssprecher der Hilchenbacher Liberalen, Ernst Heinrich Hofmann, als Spitzenkandidat ab.

Sieben Wahlperioden im Hilchenbacher Rat

Ernst Heinrich Hofmann gehört seit sieben Wahlperioden dem Hilchenbacher Rat an – mit einer Unterbrechung. 1994 fehlten 20 Stimmen zum Erreichen der 5-Prozent-Hürde. „Dreißig Jahre habe ich die Hilchenbacher FDP als Spitzenkandidat in den Wahlkampf geführt, davon 25 Jahre erfolgreich, um anschließend die Fraktion als Fraktionssprecher im Rat zu vertreten. Jetzt mache ich Platz für die jüngere Generation“, so Ernst Heinrich Hofmann. Insgesamt gehört Ernst Heinrich Hofmann 35 Jahre dem Hilchenbacher Rat an und ist somit zurzeit der Dienstälteste. „Ich stecke immer noch voller Tatendrang und werde der Hilchenbacher Politik noch ein wenig erhalten bleiben“, so Ernst Heinrich Hofmann weiter.

Auf die weiteren Plätze der Reserveliste wählten die FDP-Mitglieder Peter Gebhardt, Marianne Feindler-Jungbluth, Felix Brunn, Arissa Gebhardt, Lena Brunswieck, Jonas Sobotka, Dieter Viehöfer, Dr. Friederike Menn, Matthias Hofmann, Karl-Heinz Jungbluth, Stefan Wilke, Dorothee Mahrenholz, Jan Wilke und Bianca Reuber. Gegenüber der letzten Kommunalwahl mussten neun Wahlbezirke neu besetzt werden. Stadtverbandsvorsitzender Karl-Heinz Jungbluth freut sich, dass dafür junge Leute nachrücken. Auch den Anstieg des Frauenanteils begrüßt er.

FDP Hilchenbach: Für Digitalisierung und gegen KAG

Die Digitalisierung ist das zentrale Thema der Hilchenbacher Liberalen. Corona habe deutlich gezeigt, dass die Breitbandversorgung in Hilchenbach schlecht ausgebaut sei. Die FDP fordert eine Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Schulen. „Auch wenn die Corona-Pandemie alles verändert hat, so sind wir weiterhin gezwungen, mit dem Virus zu leben und unser gesamtes Leben sowie die politische Arbeit darauf auszurichten, ob uns das passt oder nicht“, so Jungbluth. Man dürfe aber nicht in eine Schockstarre verfallen.

Die Hilchenbacher Liberalen fordern außerdem die Abschaffung der KAG-Beiträge. Gemeinsam mit dem Kreisverband habe man sich dafür bei der Landesregierung einsetzt. Die Reduzierung des Eigenanteils der Bürger von 80 auf 50 Prozent sei dabei ein Teilerfolg gewesen, Ziel sei jedoch die Senkung auf 0 Prozent. Das Credo der Hilchenbacher FDP sei nach wie vor, sich für eine verlässliche, sachorientierte politische Arbeit einzusetzen.

Weiterhin ist gemeinsam mit der FDP Kreuztal die Gründung der Gruppe „Junge Liberale“ geplant.

