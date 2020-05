Hilchenbach: Dirtbikepark bekommt neue Stationen

Schon aus der Ferne hörte man am Dienstagvormittag auf dem Gelände des Hilchenbacher Bike- und Skateparks die Geräusche einer Maschine sowie das Knattern eines Notstromaggregates. Der Bauzaun war an das Brückengeländer gelehnt. An den vergangenen beiden Tagen wurde der Dirtbikepark am Mühlenweg um einige Stationen erweitert.

Weniger Helfer wegen Corona

Sascha Rötz vom PUSH-Verein und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach, der Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) Jona Hirsch, Marvin Schmitt (selbstständiger Schreiner und Helfer) sowie Andreas Schützenberger von der Firma IOU-Ramps waren am Montag und Dienstag voll in Aktion. Die Vier haben im Alleingang einige neue Stationen aufgebaut. https://www.wp.de/staedte/siegerland/vor-winterpause-hilchenbacher-dirtbikepark-ist-aufgewertet-id215830981.html

Während des Besuchs beschäftigen sie sich gerade mit der „Bank“. Die ist einen Meter hoch, fünf Meter breit und dreieinhalb Meter lang. „Es ist eine Startrampe und gleichzeitig eine Fläche für viele Tricks“, erzählt Andreas Schützenberger. Der Fachmann ist auf der ganzen Welt unterwegs, um solche und ähnliche Stationen in Bikeparks aufzubauen. Er ist schon in China, in der Mongolei und rund 40 Mal in Russland gewesen und hat dort seine Spuren hinterlassen. Auch in Hilchenbach ist er ein gerngesehener Gast.

Hohe Investition in neues Fahrvergnügen Die Investitionen für die neuen Attraktionen im Dirtbikepark liegen nach Informationen dieser Zeitung bei über 16.000 Euro. Die Sparkasse Siegen als großer Sponsor stellt dem Park im Zuge der Neuanschaffungen 20.000 Euro zur Verfügung.

„Normalerweise bauen wir immer mit vielen Helfern an unserer Anlage, doch in der Corona-Zeit ist das aktuell nicht möglich“, erzählt Sascha Rötz. Umso mehr haben die vier fleißigen Arbeiter an den zwei Tagen angepackt und die Quarterpipe (eine Schanze), den Roof-Top inklusive Ledge und Rail (Eine schmale Leiste bzw. eine Schiene,) sowie die beschriebene Bank als neue Stationen aufgebaut.

Bike- und Skatepark seit 2009 in Hilchenbach

2009 öffnete der Bike- und Skatepark am Mühlenweg erstmals seine Pforten. Im August 2015 wurde er nach einer gründlichen Überarbeitung wiedereröffnet, ab dann mit dem Schwerpunkt Dirtbiken. Dabei dreht sich alles um das Fahren (oder Springen) über Hindernisse wie künstlich angelegte Erdhügel oder eben Rampen und ähnliche Hindernisse. So erhielt die Anlage auch ihren inoffiziellen Namen „Dirtbikepark“. Neben den Attraktionen für die Biker gibt es im Park auch Angebote für Skater. Hobbybiker hatten die Anlage damals selbst mit geplant. Zwischendurch hatte es wiederholt Probleme mit dem Zustand der Strecken gegeben, weshalb 2018 unter anderem Sascha Rötz mit ins Boot geholt wurde.

Auf dem 2637 Quadratmeter großen Gelände kommen Bike-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Nun dürfen sie sich über die weitere Aufwertung freuen. Eigentlich steht der Dirtbikepark jederzeit allen Besuchern offen. Wegen der Corona-Pandemie ist er zurzeit jedoch geschlossen, und auch wann und wie genau es weitergeht, ist derzeit noch unklar. https://www.wp.de/staedte/siegerland/dirtbikepark-hilchenbach-soll-wieder-attraktiver-werden-id215024865.html

Hoffnung auf PUSH im Park im September

„Wann wir den Dirtbikepark wieder öffnen können, wissen wir noch nicht. Wir sitzen gerade an einem Hygienekonzept“, erklärt Sascha Rötz. Wegen der aktuellen Corona-Situation soll es zukünftig feste Öffnungszeiten geben, zumindest erst einmal. Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach werden das Freizeitangebot betreuen. „Wahrscheinlich wird es auch Striche auf dem Boden geben, die Anzahl der Jugendlichen wird vorgegeben sein. Es sieht wahrscheinlich am Ende aus wie im Rewe. Statt Einkaufswagen halt mit Bikes“, scherzt Sascha Rötz.

In Sachen Kinder- und Jugendarbeit blickt Sascha Rötz positiv in die Zukunft. „Wir planen von Tag zu Tag und hoffen auch, dass unsere Veranstaltung ‘PUSH im Park’ am 27. September wieder stattfinden kann“, so Rötz.

