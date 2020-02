Hilchenbach erinnert an Ehrenbürger Wilhelm Münker

Den 50. Todestag von Wilhelm Münker, dem einzigen Ehrenbürger Hilchenbachs, soll die Stadt in einem Festakt begehen. Über diesen Antrag von CDU und Grünen wird der Rat am Mittwoch, 5. Februar, beschließen. Münker starb am 20. September 1970 im Alter von fast 96 Jahren.

„Bis heute lebt die Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Bürger unserer Stadt weiter“, heißt es in dem von Olaf Kemper (CDU) und Dr. Peter Neuhaus (Grüne) unterzeichneten Antrag, „viele fühlen sich aufgrund persönlicher Begegnungen mit ihm bleibend verbunden.“

Gedenkstein und Buche für Wilhelm Münker stehen auf der Grünanlage beim Herrenwiese-Kreisel. Foto: Steffen Schwab

SGV: Vorsitzender in Hilchenbach

„Heimat, Umwelt und Jugend“ heißt Münkers vom Deutschen Jugendherbergswerk 1989 herausgegebene Biographie. Bereits 1903 war Münker, als 29-Jähriger, Vorsitzender des Hilchenbacher SGV. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Wanderweg“, schreib er später: „Im ersten Weltkrieg hat sich ja gezeigt, dass viele der weiten Feldzüge und großen Schachten mit den Beinen gewonnen wurden.“

Freibad: Ein Geschenk an die Stadt

Die 1909 eröffnete Hilchenbacher Badeanstalt geht auf eine Initiative von Münkers „Luftbadverein“ zurück, ebenso der Kindelsbergturm. „Münker hat sich leidenschaftlich für einen nachhaltigen Landschaftsschutz engagiert und gegen überhand nehmende Außenwerbung Protest eingelegt“, berichten die beiden Stadtverordneten. „Gesunde Lebensführung und das Wohl der Kinder und Jugendlichen waren ihm ein Herzensanliegen.“

Jugendherberge: Zentrale in Hilchenbach

Wilhelm Münker war Mitbegründer des Deutschen Jugendherbergswerks, 1908 wurde die erste Jugendherberge in Hilchenbach eröffnet. Sein Wohnhaus in der Unterzeche 15 wurde Geschäftsstelle des Deutschen Jugendherbergswerks, er selbst Geschäftsführer. In der elterlichen Drahtnadelfabrik Weiß und Münker war er nur noch stiller Teilhaber. Den Weg seines Mitstreiters Richard Schirrmann in die NSDAP ging Münker, der selbst wie ein Asket lebte und einer Erziehung mit „spartanischer Härte“ das Wort redete, nicht mit. Schon am 10. April 1933 besetzten die Nazis die Geschäftsstelle des Jugendherbergswerks in Hilchenbach; am neuen Sitz in Berlin wurde Schirrmann Ehrenvorsitzender. Bei der Eröffnung der heutigen Wilhelm-Münker-Jugendherberge im September 1933 war Münker nur noch Zuschauer.

Siegerland Gedenkstein und Rotbuche Zum 125. Geburtstag von Wilhelm Münker wurde 1999 auf der Gerichtswiese ein Gedenkstein errichtet und eine Wilhelm-Münker-Buche gepflanzt. Der Baum ging ein. Der Gedenkstein wurde 2014 in die Grünanlage am heutigen Herrenwiesen-Kreisel versetzt, wo früher der Weg zur Wilhelm-Münker-Jugendherberge entlangführte. Eine Rotbuche wurde neu gepflanzt.

Kriegsende: Die weiße Fahne

Die Ehrenbürgerschaft wurde Wilhelm Münker bereits 1944 verliehen, vor den Ereignissen der letzten Kriegstage: Er hisste eine weiße Fahne als Zeichen, dass die Stadt sich kampflos den amerikanischen Besatzern ergibt. „Ein Akt der Zivilcourage, auf den die Todesstrafe stand“, schreiben Kemper und Dr. Neuhaus. Der Vorhang ist längst zur Legende geworden: Es gibt Zeitzeugenberichte, die gesehen haben, wie deutsche Soldaten am 8. April einen Mann durch die Bruchstraße abführten – er sollte erschossen werden, weil er die weiße Fahne gehisst habe. Dazu kam es bekanntlich nicht; die deutschen Truppen zündeten noch die Lederwerke an und zogen dann ab. Ein anderer Zeitzeuge berichtete, dass Hilchenbach am 9. April von den deutschen Truppen verlassen war, als die Amerikaner einmarschierten. Die weiße Fahne war zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt. Ob sie an der Kirche oder am Rathaus hing, auch darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. 1969 bestätigte der Rat der Ehrenbürgerwürde für Wilhelm Münker.

Reklame: Auch heute noch Thema

1946 wurde Münker wieder Hauptgeschäftsführer des Jugendherbergswerks, 1947 gründete er die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Noch in seinem Todesjahr war Münker engagiert: In seinem wohl letzten Flugblatt prangerte er die Reklame für einen Kräuterlikör an einem Bahnbus an: Die Bahn, so sein Verdikt, sei der „größte Schnapspropagandist von der Nordsee bis zum Bodensee“. Sein Engagement gegen die „Auswüchse der Außenreklame“ – so der Name einer 1933 gegründeten Arbeitsgemeinschaft – wird in Hilchenbach auch heute in aktuellen Debatteb gern zitiert. Am Mittwoch befasst sich der Rat mit den Bauvorschriften für die Stadtmitte: Anlieger stören sich an den auch nachts leuchtenden Reklametafeln des neuen Einkaufszentrums in der Herrenwiese. Unter dem Dach seiner – 1958 gegründeten – Wilhelm-Münker-Stiftung entstand mit der „Aktionsgemeinschaft Naturpark Rothaargebirge“ ein wichtiger Akteur im Streit gegen den Bau einer A 4 durchs Rothaargebirge.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.