Hilchenbach: Mädchen entdecken Lagerfeuer im Wald

Dahlbruch. Drei Mädchen sind mit ihren Ponys in einem Hilchenbacher Wald unterwegs und entdecken ein Lagerfeuer. Sofort alarmieren sie die Feuerwehr

Ein Lagerfeuer in einem trockenen Nadelwald am Ende der Goethestraße im Hilchenbacher Ortsteil Dahlbruch rief am Freitagnachmittag die Feuerwehr aus Dahlbruch, Kredenbach und Müsen auf den Plan.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es zwar nicht mehr, doch stieg noch jede Menge Rauch auf. Mit Handspritzen wurden Löscharbeiten durchgeführt und mit einer Wärmebildkamera weitere Glutnester untersucht.

Drei Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahre hatten das Feuer bei einem Pony-Spaziergang entdeckt und über ihre Eltern die Feuerwehr informiert.

Die Einsatzkräfte lobten das gute Vorgehen der Mädchen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.