Hilchenbach: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Lützel. Das Motorrad eines 34-Jährigen kollidiert in Hilchenbach-Lützel mit einem Lastwagen. Der Mann wird schwer verletzt, die Eisenstraße ist gesperrt.

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag, 27. Mai, ein 34-jähriger Kradfahrer per Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen worden.

Der 34-jährige befand sich auf der Eisenstraße von Lützel kommend in Fahrtrichtung Hohenroth, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Fahrer springt von seiner Maschine

Um nicht frontal mit einem 7,5 Tonnen schweren Lastwagen zu kollidieren, sprang der Kradfahrer von seiner Maschine, wurde jedoch seitlich vom Laster erfasst und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Notarzt und Rettungspersonal versorgten den 34-jährigen. Wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Eisenstraße für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

