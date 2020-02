Hilchenbacher Kleiderstube öffnet an neuem Standort

Dahlbruch. In Dahlbruch entsteht ein ökumenisches Zentrum. Die Hilchenbacher Kleiderstube wurde unter einem Dach mit dem Tisch neu eröffnet.

„Gut erhaltene Kleidung, gestiftet von der Hilchenbacher Bürgerschaft“ – das ist das Angebot und das Erfolgsrezept der Ökumenischen Kleiderstube, die im neuen Ladenlokal in Dahlbruch ihre Pforten geöffnet hat. Zur Neueröffnung bat Karl-Josef Rump, Sprecher des Leitungsteams, die Hilchenbacher „dieses Projekt als das Ihre anzusehen“, und wie bisher mit den Kleiderspenden dafür zu sorgen, dass die mittlerweile 15 Jahre lange Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden könne.

Eine „Herzensangelegenheit“ nannte Holger Menzel die Kleiderstube und versprach die volle Unterstützung der Stadt. „So viel ehrenamtliches Engagement tut Hilchenbach gut“, freute sich der Bürgermeister. Die Stadt ist neben der Ev. Kirchengemeinde Müsen, der Ev. Reformierten Kirchengemeinde Hilchenbach und der Kath. Pfarrgemeinde St. Augustinus Träger der Kleiderstube. Die alten Räume an der Wittgensteiner Straße seien zu klein geworden, erläuterte Rump den Umzug.

Da der Ökumenische Tisch 2017 ebenfalls an diesem Ort ein neues Zuhause gefunden hat, spricht Rump von einem ökumenischen Zentrum. Der Tisch hatte nach der Schließung der Evangelischen Kirche dort ausziehen müssen. Die Idee, diese zwei Einrichtungen zusammenzulegen, habe schon seit längerem bestanden und sie gehörten auch einfach zusammen, sagt Menzel: „Ich finde es genau richtig so“.

Angebot für alle Hilchenbacher

Die SMS-Group hat die Kosten für die Renovierung der Räume übernommen und vermietet diese günstig an das Ökumenische Projekt, außerdem erlaubt die Firma das kostenlose Parken auf dem Firmenparkplatz. Die Kleiderstube ist immer montags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das Angebot richte sich ausdrücklich an alle Hilchenbacher, nicht nur die Bedürftigen, so Rump.

