Hilchenbacherin stürzt aus Angst vor Angriff von Vordach

Polizei und Rettungsdienst wurden am Samstagabend zu einem Einsatz am Marktplatz in Hilchenbach gerufen. Eine 27-jährige Frau von einem Vordach aus sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gewalttätiger Ehemann schon am Vortag festgenommen

Polizei-Pressesprecher Michael Zell berichtete auf Anfrage dieser Zeitung über einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt am Abend zuvor: Der 32-jährige Ehemann soll die 27-Jährige, von der er getrennt lebt, geschlagen haben. „Er lief den Polizisten im Bereich des Marktplatzes in die Arme. Da gegen den uns bekannten Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde er vor Ort festgenommen und nach Attendorn in die Justizvorzugsanstalt gebracht“, so Michael Zell.

Möglicherweise habe seine Ehefrau am Freitag nicht mitbekommen, dass ihr Mann nach dem Angriff festgenommen wurde, sagte Zell. Als sie am Samstagabend Geräusche in der Wohnung gehört habe, sei sie jedenfalls, um sich in Sicherheit zu bringen, auf das Vordach des Wohnhauses geklettert. Aus bislang ungeklärten Gründen sei sie in die Tiefe gestürzt.

