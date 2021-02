Hohe Straße in Geisweid soll unechte Einbahnstraße bleiben

Die Hohe Straße in Geisweid soll nach Meinung des Bezirksausschusses Geisweid eine unechte Einbahnstraße bleiben. Damit dürften Autofahrer von der Birlenbacher Straße aus nicht rein, aber in der Hohe Straße selbst in beide Richtungen fahren. (Symbolfoto)

Geisweid. Die Hohe Straße in Geisweid soll nun doch nicht in eine Einbahnstraße umgewandelt werden, sondern eine so genannte unechte Einbahnstraße bleiben.

Die Hohe Straße soll nach Willen des Bezirksauschusses Geisweid eine sogenannte unechte Einbahnstraße bleiben. Die entsprechende Empfehlung gab das Gremium dem Verkehrsausschuss bei zwei Enthaltungen der UWG. Damit folgt der Ausschuss dem Wunsch einer Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern.

„Wir beschäftigen uns seit 2015 damit – seit die Hüttenstraße zur Einbahnstraße wurde“, sagte Traute Fries (SPD) „Es hat viele Ortsbegehungen gegeben.“ Mit der Veränderung in der Hüttenstraße verlagerte sich seinerzeit der Verkehr, der von der Birlenbacher Straße Richtung Geisweid-Mitte abkürzen wollte, in die parallel verlaufende Hüttenstraße. Als unechte Einbahnstraße kann diese zwar in beide Richtungen befahren werden – aber nur, wenn Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fahrzeug von der Schießberg- oder der Friesenstraße aus hineingekommen sind. Von der Birlenbacher Straße aus ist die Einfahrt nämlich verboten.

Hohe Straße in Geisweid: Verwaltung sieht wegen Verstößen Handlungsbedarf

Das allerdings hält diverse Zeitgenossen nicht davon ab, die Hohe Straße trotzdem von dort aus anzusteuern, wie der Vorlage zu entnehmen ist. Ebendeshalb sieht die Verwaltung auch Handlungsbedarf, und eben deshalb hat der Verkehrsausschuss am 8. September 2020 die Einführung einer Einbahnstraßenregelung beschlossen, um Abhilfe zu schaffen.

Anlieger meldeten sich daraufhin aber per Brief im Rathaus. „Wir Anwohner möchten keine Veränderung. Die Verkehrsführung, so wie sie jetzt ist, stellt für uns eine gute Lösung dar“, heißt es in dem Schreiben. Im Einbahnstraßenfall nämlich wäre „die Fahrt zum Wohnort nur noch von der Schießbergstraße aus kommend und vom Wohnort weg nur noch in Richtung Friesenstraße möglich“ – und diese Einschränkungen würden die Anwohner gerne vermeiden.

Der Verkehrsausschuss hatte das Thema in seiner jüngsten Sitzung an den Bezirksausschuss verwiesen, dieser nun umgekehrt seine Empfehlung ausgesprochen. Damit sieht es aus, als würde es bei der unechten Einbahnstraße bleiben.

