Holocaust: Littfeld erinnert an den dreijährigen Fred Meier

Littfeld. Zum 75. Jahrestag von Auschwitz wird in Littfeld an den ermordeten Fred Meier erinnert. Bürgermeister Kiß appelliert, Antisemitismus zu bekämpfen.

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Kein Ort steht seit diesem Tag vor 75 Jahren so sehr für den Massenmord an mehr als sechs Millionen Juden. Darunter befindet sich auch der kleine Fred Meier aus Littfeld, der im Alter von drei Jahren von den Nazis vergast wurde, doch bis heute in den Gedanken der Menschen weiterlebt. „Er gibt der Masse ein Gesicht“, sagte Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß in seiner Ansprache zur Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am Fred-Meier-Platz.

77 ungelebte Jahre

Fred Meier wäre heute 80 Jahre alt, sagte Kiß und appellierte an die anwesenden Bürger sich vorzustellen, was in 77 Jahren eines Menschenlebens alles hätte passieren können. „Welche Orte er hätte bereisen können, welche Menschen er hätte kennen lernen können. Und letztlich: Wie viele glückliche Momente ihm genommen wurden“, sagte Kiß und betonte, wie wichtig es sei, das Erinnern an das Unrecht der Nationalsozialisten aufrecht zu erhalten, „heute vielleicht sogar mehr denn je.“

Nahezu täglich würde man dazu aufgefordert werden, aufkeimendem Antisemitismus und Rassismus die Stirn zu bieten. „Wenn Hassreden gegen einzelne Gruppen gesellschaftsfähig zu werden drohen – alles unter dem falschen Deckmantel der eigenen, freien Meinung – dann ist es an uns, nicht zu vergessen, wohin es führen kann, wenn man zur falschen Zeit schweigt“, mahnte Kiß mit Blick auf die politische Entwicklung der vergangenen Jahre. Das schulde die Gesellschaft nicht nur den Opfern des Holocausts und des Krieges, „das schulden wir auch uns selbst und unseren Kindern.“ Er rief dazu auf, sich dafür einzusetzen, „dass unser Handeln von Menschlichkeit, Mitgefühl und Toleranz geprägt ist.“ Nur so bleibe die Würde jedes einzelnen Menschen unantastbar, wie es das Grundgesetz vorsieht.

Appell von und an Jugendliche in Littfeld

Im Anschluss zeichneten zwei Jugendliche aus dem Littfelder Jugendtreff „Glonk“ das Leben und den Tod Fred Meiers nach und stellten die Frage, ob es je ein Ende des „braunen Gedankenguts“ gegeben habe. Dabei bezogen sie sich auf die Geschehnisse in Chemnitz aus 2018 und „die Jagd auf Ausländer“, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 oder den Angriff auf das Bürgerbüro des SPD-Politikers Karamba Diaby vor zwei Wochen. „Was können wir tun?“, fragten die beiden Jugendlichen und schoben die Antwort gleich hinterher: „Rassismus und Antisemitismus benennen und bekämpfen.“ Dazu sei jeder Bürger verpflichtet.

Pfarrer Jochen Ahl griff die Frage seiner Vorredner, was man tun könne, auf und wandte sich an die Jugendlichen: „Lernt von den Irrwegen der Vergangenheit. Lernt, was Populismus anstellen kann und wie wichtig die Demokratie ist. Lernt aus der Geschichte“, sagte Ahl. Nach der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Kiß zitierte dieser den russischen Politiker und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow: „An den Frieden denken heißt, an die Kinder denken. Lassen Sie uns über diesen Satz nachdenken und damit auseinandergehen“, so Kiß.

