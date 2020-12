In Irmgarteichen ist die Kirche offen

Unter dem Pfarrer Laurentius Schimmelfeder entstand im Jahr 1933 die Weihnachtskrippe, die bis heute die Pfarrkirche St. Cäcilia in Irmgarteichen in der Weihnachtszeit schmückt

Netphen/Siegen Irmgarteichen feiert Gottesdienste, Deuz sagt den ökumenischen Gottesdienst im alten Bahnhof ab,

Wie unterschiedlich Krippen gestaltet und mit wie viel Mühe und Zeitaufwand Krippen aufgebaut werden, zeigt ein Rundgang an den Weihnachtsfeiertagen. So unterschiedlich die Art der Darstellung, so bunt sind auch die Figuren. Die Jungfrau Maria, oft mit einem weißem Kopftuch bekleidet, zeigt auf das Jesuskind in der Krippe. Josef hält den Wanderhut und die Laterne in den Händen.

Franz von Assisi war es, der 1223 von seiner ersten lebenden Krippe mit Ochs und Esel die Weihnachtsbotschaft verkündigte. Von dieser lebenden Krippe bis hin zu den Figuren aus Ton und Holz war es dann nunmehr ein kleiner Schritt.

Unter dem Pfarrer Laurentius Schimmelfeder entstand im Jahr 1933 die Weihnachtskrippe, die bis heute die Pfarrkirche St. Cäcilia in Irmgarteichen in der Weihnachtszeit schmückt. Maria und Josef sind die ältesten Figuren. Sie kamen vor rund 150 Jahren aus einem Olper Kloster nach Irmgarteichen. Im Jahr 1965 erhielten Maria und Josef neue Kleider. Nach der Restauration aller Krippenfiguren im Jahr 2010 erstrahlt die Krippe in neuem Glanz, dazu kam eine Krippenstall- Erweiterung. Neu hinzugekommen ist ein Kamel mit Kamelführer, neun Schafe, drei Widder, zwei Schäferhunde sowie im letzten Jahr ein Engel.

Irmgarteichen: Gottesdienste für Angemeldete

In Irmgarteichen sind nach wie vor Gottesdienste geplant, zu denen aber - bis auf die Kurzandacht im Freien - eine Voranmeldung erforderlich ist: Heiligabend findet um 14.30 Uhr eine Kurzandacht auf dem Kirchplatz und um 17 Uhr eine Christmette in der Pfarrkirche statt. Ein Festhochamt findet am 1.Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr ind am 2. Weihnachtsfeiertag um 10.45 Uhr statt.

Deuzer Gottesdienst nur auf Youtube

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat ihren Gemeinden dringend empfohlen, bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Das betrifft auch die gemeinsamen Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Deuz, die an Heiligabend am alten Bahnhof stattfinden sollten. Damit Heiligabend aber trotzdem mit der Gemeinde gefeiert werden kann, wurde der ökumenische Weihnachtsgottesdienst im Vorfeld als Video aufgenommen und wird am 24.Dezember ab 14 Uhr auf Youtube freigeschaltet.

Der Link findet sich auf den Homepages www.deuz.kirchenkreis-siegen.de und www.pv-netpherland.de

Siegener Gottesdienst in der Weißtalhalle

Die Siegener Pfarrei St. Johannes der Täufer (Gemeinden St. Michael Siegen, St. Bonifatius Kaan-Marienborn, St. Marien Oberstadt) feiert ihre Weihnachtsgottesdienste Heiligabend und am ersten Feiertag in der Weißtalhalle in Kaan-Marienborn. Auch dort können nur angemeldete Personen teilnehmen.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.