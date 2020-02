Bäume für unsere Zukunft! – Besichtigung der Pflanzfläche in Kreuztal

Pflanzaktion In Kreuztal: Für jedes neue Auto 50 Traubeneichen

Fellinghausen. Die Pflanzfläche für die Aktion von Toyota Keller, Forstamt und Kreuztaler Gymnasium ist bereits vorbereitet. Am 20, März geht’s los.

Mit einer ungewöhnlichen Pflanzaktion belebt das Toyota-Autohaus Keller eine in Abstimmung mit dem Forstamt Siegen-Wittgenstein festgelegte Fläche in Kreuztal: Das Unternehmen stiftet für jeden verkauften Neuwagen 50 Bäume.

In den vergangen Wochen konnten bereits mehr als die Hälfte der benötigten Bäume zugesagt werden. Nach den beiden Winterstürmen Sabine und Victoria trafen sich die Förster Matthias Vollpracht und Hubertus Melcher mit Julian Siebel, Helena Keller und Wolfgang Keller vom Autohaus vor Ort in Fellinghausen, um die künftige Pflanzfläche zu besichtigen.

Die Fläche war bereits vom Kalamitätsholz befreit worden, war jedoch nochmals von Victoria in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schüler der Umwelt AG des Städtischen Gymnasiums Kreuztal werden nun am 28. Februar die Fläche zur Pflanzung vorbereiten. Die Pflanzung der Bäume erfolgt dann am 20. März.

Erste Aktion schon nach Kyrill

Im Jahr 2008, nach dem verheerenden Wintersturm Kyrill, wurden ebenfalls einige tausend Bäume in Zusammenarbeit von Autohaus und Grundschulen gepflanzt, nur wenige 100 Meter von der aktuellen Pflanzfläche entfernt. Der damals gepflanzte Mischwald hat die Trockenheit der letzten beiden Jahre überstanden.

