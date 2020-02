In Netphen proben Senioren den Notfall

Netphen. In einem Workshop in Netphen lernen Senioren, wie sie sich bei Erste Hilfe, einem Brandfall und beim Notruf richtig verhalten.

Mit voller Kraft drückt Brigitte Dickel den Brustkorb des Oberkörpers unter ihr ein. Die 79-Jährige übt beim Workshop „Selbsthilfe in Notfällen und Gefahrenabwehr“ an einer Puppe die Herz-Druck-Massage. Brigitte Dickel ist eine von rund 30 Seniorinnen und Senioren, die an diesem Mittwoch in der Rettungswache der Freiwilligen Feuerwehr Netphen lernen, wie Rettungsdienst funktioniert. An drei Stationen üben sie das Verhalten bei Erster Hilfe, in einem Brandfall und bei einem Notruf.

Viel erklären müssen Phil Roth (16) und Paul Selbach (16) nicht. Unter Anleitung eines DRK-Helfers erläutern die beiden Schulsanitäter Brigitte Dickel und ihrer Freundin die ersten Schritte einer Herz-Druck-Massage. Die wird bei Personen angewendet, die keine normale Atmung haben. Nachdem der Notruf gewählt wurde, folgt die Herz-Lungen-Wiederbelebung: 30 Mal drücken, zwei Mal beatmen. Bei normaler Atmung wird die Person in die stabile Seitenlage gebracht.

Schulprojekt des Gymnasiums Netphen

Die 79-Jährige will es selbst an der Übungspuppe probieren. „Vor rund 25 Jahren hatte mein Mann einen Infarkt. Ich hatte Panik und wusste nur ganz dünn, was ich machen musste.“ Seitdem frische sie ihr Wissen alle paar Jahre auf. Auch einen eingepackten Schutz für die Mund-zu-Mund-Beatmung trage sie immer bei sich in der Handtasche. Die Veranstaltung, zu der die Senioren-Service-Stelle Netphen eingeladen hat, findet sie sehr wichtig. Denn sie weiß, „dass die Angst, die einen in dieser Notsituation überfällt, lähmen kann.“

Dabei sei das Verhalten in dem Zeitintervall, in dem keine professionelle Hilfe durch den Rettungsdienst gegeben ist, besonders wichtig, erklärt Projektleiter Thomas Tremmel von der Feuerwehr. Zwölf Minuten plant der Rettungsdienst im ländlichen Raum für die Fahrt zwischen Notruf und Ankunft der Sanitäter ein. In der Stadt sind es acht Minuten. „Viele Vorgehensweisen bei der Ersten Hilfe sind den Anrufern nicht bekannt. Auch eine Reanimation trauen sich die meisten Menschen nicht zu“, sagt Tremmel. Alle zwei Jahre sollte das Wissen über die Erste Hilfe aufgefrischt werden.

Was tun, wenn das Haus brennt?

Ein paar Meter weiter simulieren Christian Decker und Katharina Schmidt von der Freiwilligen Feuerwehr einen Brandfall. Die „Sperrzone“, einen Geräteraum der Wache, haben sie mit Rauch gefüllt. Es ist dunkel, das Atmen fällt schwer und man muss ständig husten. „Wir wollen das Gefühl vermitteln, dass es zu Hause brennen würde“, sagt Decker, „wie gefährlich das ist und wie man sich verhält.“

Siegen und Umland Infoflyer für alle Haushalte im Kreis Der „Pinnwand-Helfer für Notfälle und Gefahrenabwehr“ ist in einem Projekt des Gymnasiums Netphen mit der Kreisleitstelle, dem DRK und der Feuerwehr Netphen entstanden. Er wird kommende Woche an alle Haushalte im Kreis Siegen-Wittgenstein ausgeteilt.

Bei freiem Fluchtweg sollen die anderen Personen im Haus gewarnt werden, erklärt Schmidt. Dann Fenster, Zimmer- und Wohnungstüren schließen. „Und immer über das Treppenhaus flüchten, nie den Aufzug nehmen“, sagt die Feuerwehrfrau.

„Jeder Notruf wird entgegengenommen“

Ist der Fluchtweg versperrt, sollte man sich in einen rauchfreien Raum zurückziehen, erklärt Schmidt. „Dann die Türen schließen, aber nicht verriegeln und im Optimalfall mit feuchten Tüchern abdichten.“ Nachdem der Notruf gewählt wurde, soll man den Anweisungen der Notrufstelle und Feuerwehr folgen.

Den eingehenden Notruf nimmt Peter Rudolph in der Kreisleitstelle entgegen. Mit seinen vier W-Fragen: „Wo? Was? Wie viele Verletzte/Betroffene und welche Art von Verletzung?“ macht er sich ein Bild von der Situation und informiert die zuständigen Rettungsdienste. Er versichert: „Jeder Notruf wird ernstgenommen.“

