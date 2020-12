Jahresrückblick 2020: Wie das Jahr begann - und Corona kam

Siegerland Vier Redakteure, vier Jahreszeiten: Die Redaktion blickt auf das Jahr 2020 zurück. Los geht es mit Florian Adam und dem Winter.

Wer im Jahresrückblick 2020 den Winter zugeteilt bekommt, der sieht bei der Sichtung des Materials Bilder wie (fast) von einem anderen Stern: Menschen stehen eng beieinander, haben sogar Körperkontakt, niemand trägt eine Maske…. Diese Normalität, die nun so weit weg scheint, fällt Florian Adam als Erstes auf beim Blick auf die ersten drei Monate des Jahres. In seiner persönlichen Rückschau kommen aber auch andere Themen zum Zuge.

Stadtentwicklung in Siegen 2020: Mehr Uni im Zentrum

Mitte Januar unterzeichneten Stadt und Universität Siegen die städtebaulichen Verträge für das Projekt „Uni (kommt) in die Stadt". Nach den Wirtschaftswissenschaften (im Unteren Schloss) werden zwei weitere Fakultäten ins Zentrum ziehen; und weil damit auch enorme bauliche Veränderungen verbunden sind, möchte sich die Stadt ein Mitspracherecht sichern.

Die Bedeutung, die dieser Umzug für Siegen haben wird, ist möglicherweise noch viel größer, als seinerzeit angenommen. Dass die beiden zusätzlichen Fakultäten mit tausenden Studentinnen und Studenten und hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die City beleben würden, war immer schon klar – das ist schließlich einer der Gründe für dieses Vorhaben. Aber nun, wo nicht abzusehen ist, wie sehr sich Innenstädte in der Corona-Krise möglicherweise verändern werden; wo niemand weiß, wie sehr die Einbrüche die Einzelhandels- und Gastronomielandschaft ausdünnen werden; da ist es um so wertvoller, dass das Zentrum einen zusätzlichen Faktor erhält, der den Lebensraum Innenstadt garantiert und verlässlich mit Leben füllen wird.

Johann-Moritz-Quartier Siegen: Großbaustelle an der Bahnhofstraße seit März

Unter der Erde ein Tiefbunker, oberhalb die Abrissbagger: Als im März der Abriss der Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße /Hindenburgstraße für das Johann-Moritz-Quartier sichtbar voranschreitet, tun sich ganz interessante Perspektiven auf. Nicht nur, weil die Frage aufkam, was mit der Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg - einem Tiefbunker unter dem Areal - anzufangen sei. Sondern auch, weil der Abriss des Komplexes einen sehr plastischen Eindruck davon vermittelt, welche Ausmaße das JMQ einmal haben wird.

Angesichts der ausgedehnten, mittlerweile freien Fläche könnten Träumer sich zu der Vorstellung hinreißen lassen, ob nicht ein großer Platz mit Bäumen und Aufenthaltsmöglichkeiten an dieser Stelle auch schön für die Attraktivität der Innenstadt gewesen wäre. Aber hier sind ja keine Träumer am Werk, sondern Journalisten. Die Arbeiten für die neue Bebauung laufen jedenfalls und werden den Bereich nachhaltig verändern – und sicherlich aufwerten.

Kultureller Marktplatz Dahlbruch: Es geht tatsächlich los

Wo wir beim Träumen waren: Ehrlich gesagt hätten manche Leute (Schreibende eingeschlossen) im Traum nicht mehr gedacht, dass sie noch einmal erleben würden, was Ende März geschah: erste Vorarbeiten für den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch! Wenn auch, zugegebenermaßen, noch nicht im eigentlich geplanten Umfang. Aber immerhin: Wie viele Jahre hieß es, dass dieses Projekt einmal Form annehmen würde. Und wie viele Jahre nahm nichts Form an (zumindest nichts in Zusammenhang mit dem Kulturellen Marktplatz). Inzwischen gab es sogar einen Spatenstich. Echt erfreulich.

Sauberkeit und Sicherheit in Siegen

Wertstoffdepots, das muss man leider so konstatieren, werden in Siegen für so ziemlich alles benutzt. Nun haben Ölkanister, alte Matratzen, gestapelter Hausmüll und ausrangierte Badewannen (Kein Witz: ist laut Verwaltung schon vorkommen) weder im noch am Altglas/Altpapier etwas verloren. Die Verwaltung regte deshalb bei den Gesprächen zur Weiterentwicklung ihres Sicherheitskonzepts an, Video-Überwachung an besonders von Entsorgungsirrsinn gebeutelten Container-Standorten einzusetzen.

Daraus wurde nichts, denn die Installation von Kameras im öffentlichen Raum ist in Deutschland rechtlich schwierig und stößt nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Immerhin: Die Stadt hat positive Erfahrung mit ehrenamtlich aktiven Paten gemacht, die einen Blick auf manche Wertstoffdepots haben und Müllsünder melden. An etwas abseits der Wohnbebauung gelegenen Standorten – in der Siegener Welterstraße zum Beispiel – greift das allerdings nicht. Der Stadt bleibt also nicht viel Anderes übrig, als an Vernunft und Anstand der Abfall-Frevler zu appellieren. Viel Erfolg.

Jahresrückblick 2020: Mobilität und Klimaschutz in Siegen

Bis 2040 soll Siegen zur CO2-neutralen Kommune werden. Der Rat stimmt Ende Februar mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Antrag von CDU und Grünen zum Klimaschutz. Einzelne Punkte wurden in der öffentlichen Diskussion kontrovers betrachtet. Und auch die Gründung der Stromnetzgesellschaft von Stadt und Westnetz erntete teilweise sehr kritische Reaktionen. Immerhin steht aber das Ziel fest, mit dem sich Siegen eindeutig positioniert.

Schwierig ist und bleibt in Sachen Klimaschutz aber das Thema Individualverkehr, wie in den ersten drei Monaten des Jahres wieder deutlich wurde. Am 20. März hätten die Jubiläumsfeierlichkeiten für den ersten Motoromnibus der Welt, der 125 Jahre zuvor von Deuz nach Weidenau fuhr, beginnen sollen. Daraus wurde nichts, wegen Corona. Aber im Vorfeld griff unsere Redaktion in einer Serie zum Bus-Jubiläum verschiedene Aspekte des Themas (Öffentlicher-Personen-Nah-)Verkehr auf. Und was bei den Gesprächen mit Experten immer wieder herauskam: Das Auto bleibt in einer Stadt mit Siegens Topographie verführerisch attraktiv und ein eigenwirtschaftlicher ÖPNV wird kaum so funktionieren können, dass er zum eigenen Fahrzeug eine echte Alternative darstellt. Mit Radwegen tut Siegen sich auch (noch) schwer, obwohl mit der zunehmenden Beliebtheit der E-Bikes die Nachfrage steigt. Aber das ist ein Thema für eine andere Rückblick-Jahreszeit.

Anfang 2020: Als der Kunstbetrieb noch coronafrei lief

Es gab eine Zeit, da fand kulturelles Leben noch uneingeschränkt statt. Was 2020 angeht, muss man leider sagen: Lang war diese Zeit nicht. Aber immerhin: Mit „Unsere Gegenwart“ zeigte Thomas Thiel, Nachfolger von Dr. Eva Schmidt als Leiter des Museums für Gegenwartskunst Siegen, das erste Mal im Zuge einer großen Ausstellung, auf was sich das Publikum des Hauses unter seiner Ägide einstellen kann. Teilweise wirkte das zwar etwas sperrig; gleichzeitig illustrierte aber die parallel erfolgte neue Anordnung und Präsentation der Museums-Sammlungen ein feinsinniges Gespür für die Wechselwirkungen von Kunstwerken je nach Kontext. (Und spätestens mit im Herbst wurde deutlich, dass das MGK immer noch das Kunststück beherrscht, zeitgenössische Werke und Ansätze mit Anspruch, aber dennoch zugänglich zu vermitteln).

Dass 2020 ein Jahr außerhalb der üblichen Pfade sein würde, war beim Kunstverein Siegen schon lange im Voraus eingepreist. Anfang März gab Gründungsmitglied Albrecht Thomas nach mehr als 30 Jahren den Vorsitz an Andrea Freiberg ab, und auch der Schritt in den Ruhestand des langjährigen Geschäftsführers Franz-Josef Weber zum Sommer (auf ihn folgte Jennifer Cierlitza) stand da bereits fest. Außerdem war klar, dass Haus Seel wegen der Sanierung innerhalb des Siegbergprogramms nicht zur Verfügung stehen würde.

Kultur Siegen plante deshalb das 1. Siegener Urban Art Festival „Out and About“ mit Kunstwerken und -aktionen im öffentlichen Raum. Das erwies sich angesichts der Entwicklungen rund um die Corona-Krise als glücklicher Zufall - denn in einer Zeit, in der Kunst- und Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen wirklich nicht das Gebot der Stunde waren, gab es so in Siegen . Auch wenn vielleicht nicht alle Beiträge des Festivals auf ganzer Linie überzeugen konnten, so war doch dank der Pläne ein Siegener Kunst-Geschehen für den Sommer gewährleistet. Und hey: Es war das erste Festival dieser Art. Aber hoffentlich nicht das letzte!

Kultur pur 2020 fällt Corona zum Opfer

Bitter allerdings: Kultur Pur versprach dem Publikum für Runde 30 nicht nur sieben (statt der üblichen fünf) Tage Programm, sondern stellte auch Tom Jones in Aussicht. Und Suzi Quatro. Und Gregor Meyle. Na gut, und Mark Forster, aber auch den mögen bestimmt Leute. Daraus wurde aber wegen Corona nichts. Damit sich niemand so ganz umsonst gefreut hat, soll das Festival auf dem Giller nun mit möglichst gleichem Line-up 2021 stattfinden. Inklusive Mark Forster. Jippie.

Natur und Landschaft

Die Zwischenbilanz des Programms „800 Bäume für Siegen“ fiel im Februar etwas ernüchternd aus. Tatsächlich gepflanzt worden waren innerhalb der Aktion, bei der Bürger einen (oder mehrere) Bäume für den öffentlichen Raum sponsern können, nämlich seit dem Start im Jahr 2014 erst 200 Stück. Am Ziel, bis zur 800-Jahr-Feier Siegens im Jahr 2024 auf 800 zu kommen, hält die Stadt aber fest. Zu Recht - es ist ein schönes Projekt mit einem guten Ansatz.

Ob das Projekt „Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord“ in Freudenberg auch schön ist – da scheiden sich die Geister. Die Stadt verweist auf einen hohen Flächenbedarf, um expansionswillige Unternehmen innerhalb ihrer Grenzen halten (und neue locken) zu können und machte nach eingehenden Untersuchungen den Ischeroth als den am besten geeigneten Standort aus. Dagegen allerdings formierten sich Bürgerinitiativen in Bühl und Büschergrund, die das Gebiet in all seiner Schönheit (und es IST schön) erhalten möchten. Nach diversem Hin-und-Her landete der Ball schließlich bei den Waldbesitzern, den Waldgenossenschaften Bühl und Büschergrund. Letztlich wird es auf deren Verkaufsbereitschaft ankommen. Das kann aber noch dauern. Und die Anfänge des Vorhabens reichen schon fast zehn Jahre zurück.

2020: Die Corona-Krise erreicht Siegen-Wittgenstein

Am 28. Januar kam die Meldung, dass das Kreis Gesundheitsamt, der Rettungsdienst und die Krankenhäuser auf mögliche Corona-Verdachtsfälle vorbereiten – damals noch unter der Maßgabe, dass Ansteckungen nur bei einem Aufenthalt in China oder engem Kontakt zu einer infizierten Person möglich sind. Das Kreisklinikum wurde zur zentralen Anlaufstelle, schon einen Tag später kamen dort zwei Männer, die kurz zuvor aus China zurückgekehrt waren, wegen leichter Symptome vorsorglich auf die Isolierstation. Für beide gab es wenig später Entwarnung. Bis zum ersten bestätigten Corona-Fall in Siegen-Wittgenstein dauerte es noch bis zum 10. März: Ein Mann aus Wilnsdorf hatte sich in Südtirol angesteckt.

Der Kreis, die Kommunen und zahlreiche andere Akteure hatten sich zwischenzeitlich auf steigende Infektionszahlen vorbereitet. Am 16. März nahm das zentrale Test- und Diagnosezentrum in der Dreifachturnhalle der Universität Siegen auf dem Haardter Berg den Betrieb auf. Die Gruppe SoLiNa (Solidarität und Nachbarschaft) formierte sich, um Hilfe zu organisieren: um gerade älteren Menschen Einkäufe nachhause zu bringen oder jemanden zu finden, der mit dem Hund Gassi geht, wenn Herrchen oder Frauchen aus Sicherheitsgründen lieber zuhause bleiben.

Am 19. März dann kam der Lockdown. Die Restaurants in Siegen-Wittgenstein mussten schließen, ebenso alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen. Die Innenstadt war wie ausgestorben, kaum ein Mensch auf der Straße; und wenn man doch einmal einen Bekannten traf, war es ein ganz seltsames Gefühl – das Abstandhalten, die Unterhaltung über zwei Meter Distanz, damals noch völlig ungewohnt.

