JoKo-Promotion aus Siegen hört nach fast 52 Jahren auf

Herman van Veen möchte er bald mal in den Niederlanden besuchen. Und Andre Rieu in dessen Schloss in Maastricht. Jo Kogel hat viele bekannte und besondere Menschen innerhalb seiner Arbeit kennengelernt. Doch zum 31. März hat der Konzert –, Messe- und Eventveranstalter JoKo-Promotion mit Sitz in Siegen seinen Betrieb eingestellt. Nach fast 52 Jahren.

Entscheidung in Siegen

„Irgendwann geht alles zu Ende“, sagt Jo Kogel. Das Unternehmen sei die älteste Event-Agentur in Deutschland gewesen, veranstaltete bundesweit Konzerte, Messen, Märkte und Events. Aber „da ich leider keinen Nachfolger gefunden habe, musste ein Datum bestimmt werden, an dem die Firma aufhört zu existieren“.

Prominent

Ein Einschnitt, zweifellos, weil damit nach mehr als einem halben Jahrhundert eine feste Größe des Veranstaltungssektors wegbricht. Die Liste der Künstlerinnen, Künstler und Bands, die JoKo im Laufe der Zeit präsentierte, ist national und international prominent besetzt, vor allem (aber nicht nur) im Konzertbereich: Grönemeyer, Westernhagen, Nena, Falco, Al Bano & Romina Power, Barclay James Harvest, Bonnie Tyler, Depeche Mode – in diesem Stil ließe sich die Aufzählung lange weiterführen. „Wir haben von Flensburg bis München veranstaltet. Aber es ist richtig, dass Siegen, erst die Bühne der Stadt Siegen, später die Siegerlandhalle, die Schwerpunktregion war“, sagt Jo Kogel.

Menschlich

Selbstverständlich habe er die Künstler auch persönlich kennengelernt, „mit Unterschieden natürlich. Beim einen blieb es bei einer Begrüßung am Veranstaltungstag, bei anderen hat sich ein darüber hinausgehender Kontakt entwickelt.“ Mit Milva etwa habe er „lange Zeit korrespondiert. Herman van Veen kenne ich seit über 30 Jahren, Ian Anderson von Jethro Tull sowie Chris de Burgh ebenfalls.“

Gerne erinnere er sich an die Gespräche mit Herman van Veen, auch an die Begegnungen mit Wolfgang Niedecken von BAP, „die wir jahrzehntelang in zahlreichen Städten veranstaltet haben“, und an André Rieu. „Die meisten Künstler sind umgänglich und pflegeleicht“, sagt Jo Kogel. Und es sei „schon was Besonderes, Weltstars wie Mike Oldfield, Chris Rea, Roger Hodgson, José Carreras oder die Musiker von Deep Purple begrüßen zu können“. Auch der Kontakt und die Gespräche mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie Curd Jürgens, Mario Adorf, Hardy Krüger, Maria und Maximilian Schell, Ingrid Steeger und Horst Frank seien „durch die Bank sehr angenehm“ gewesen.

Siegen und Umland Riesige Bandbreite JoKo-Promotion ist natürlich für die vielen Konzerte mit Größen der Musikszene bekannt. Die Agentur präsentierte aber auch Auftritte vieler Entertainer und Comedians wie Ingo Appelt, Mario Barth, Gerd Dudenhöffer, Karl Dall oder Otto Waalkes. Hinzukommen, teilweise für komplette Tourneen, Opern und Operetten, Musicals, Shows, Theatergastspiele und Kindertheater. Eine ganz wichtige Sparte waren immer auch die Messen und Ausstellungen, etwa Bauen & Wohnen, Gesundheit Siegen, Creative Hobby Welt, Hund & Heimtier, Bike & Outdoor oder die Lebensart- und Genussmesse Culinaria. Und natürlich die Märkte und Börsen von der Schallplattenbörse über Kunst- und HandwerkerMärkte und Antik-Märkte bis zum Natur- und Bauernmarkt und den Puppen-Börsen.

Skurril

Bei einem Konzert der englischen Heavy-Metal-Band Saxon in der Siegerlandhalle hatte das Ordnungsamt für nachmittags eine Vorführung der umfangreichen Pyrotechnik angeordnet, erinnert sich Jo Kogel an ein besonders ungewöhnliches Erlebnis. „Circa zehn Leute von Ordnungsamt, von Feuerwehr und Halle standen auf der Bühne, als ein Böller mit einer ohrenbetäubender Lautstärke gezündet wurde. Die Kunststoffhallendecke löste sich daraufhin in ihre Bestandteile auf und prasselte auf die entsetzten Leute auf der Bühne. Aber es wurde Gott sei Dank niemand verletzt.“ Die Pyrotechnik wurde genehmigt „und Saxon hatten abends ein umjubeltes Konzert“.

Geschmacklich

Es gibt gerade in der jüngeren Vergangenheit deutliche Veränderungen im Kulturbereich, wie der Experte feststellt. „Ich habe manchmal den Eindruck, die Ansprüche des Publikums sind, bei einer breiten Schicht zumindest, geringer geworden. Wie ist sonst die flache und zum Teil niveaulose Comedy-Szene zu erklären?“ Alles sei schnelllebiger, „mit einer immer kürzeren Haltbarkeit“ geworden. „Wer heute populär ist, kann morgen schon wieder vergessen sein“, sagt Jo Kogel. „Es sind vielfach Retortenkünstler am Start, denen es nur um das schnelle Geldverdienen geht. Die künstlerische Substanz ist so gut wie nicht vorhanden. Das ist eine traurige Entwicklung.“

Wie immer in der Branche bestimme natürlich das Publikum, was ankommt oder was nicht ankommt, „und als Veranstalter muss die persönliche Meinung hinten anstehen“. Aber: „Ich vermisse Leute wie Dieter Hildebrandt, den ich bei seinem ausverkauften Gastspiel in Siegen, kennen lernen durfte“. Und er sei „froh, noch zahlreiche Künstler erlebt zu haben, deren Kunst spürbar war“, betont Jo Kogel. Udo Jürgens sei so jemand gewesen, auch Rory Gallagher und Chris de Burgh: „Leute mit einem großen Charisma und einem großen künstlerischen Talent, Menschen zu unterhalten.“

Ermutigend

In vielen Rückmeldungen werde Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass es JoKo-Promotion nun nicht mehr gibt, so der nun Ex-Chef. „Wir waren in der gesamten Veranstaltungsszene sehr gut vernetzt, mit Agenturen, Stadt- und Mehrzweckhallen, Künstlern und Subunternehmen. Aber auch mit Gastronomiepartnern wie zum Beispiel der Krombacher Brauerei.“ Dabei werde auch „oft betont, wie angenehm und verlässlich die Zusammenarbeit war. Das freut uns sehr zu hören und ist eine gute Bestätigung unserer jahrzehntelangen Arbeit.“

