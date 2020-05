Katja Teixeira ist neue Chefin des Siegener Stadtmarketings

Vom Produkt, das sie verkaufen soll, ist Katja Teixeira überzeugt. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist meine Stadt“, sagt sie über Siegen. Ab 1. Juli ist sie Geschäftsführerin der noch jungen Stadtmarketing Siegen GmbH.

Sie hat sich sehr bewusst für Siegen als Lebensmittelpunkt entschieden. Bis zum Alter von zwölf Jahren lebte sie in Berlin, dann zog die Familie nach Neunkirchen. Mit dem Studium ging es nach Siegen. Katja Teixeira studierte an der hiesigen Uni Politologie auf Magister, im Nebenfach hatte sie Wirtschaftswissenschaften. Es habe natürlich Punkte in ihrem Leben gegeben, wo ein Ortswechsel als Option im Raum gestanden habe, „aber Siegen hat sich immer als die bessere Alternative erwiesen“. Heute wohnt die 42-Jährige mit Familie in Kaan.

Siegens Vorzüge nach innen und außen kommunizieren

In den vergangenen 20 Jahren sei Siegen „deutlich urbaner geworden“, sagt Katja Teixeira, auch wesentlich schöner. Es gebe mehr und qualitativ hochwertige Freizeitangebote; Infrastruktur, Verkehrsanbindung, kulturelles Leben seien „hervorragend für eine Stadt dieser Größe. Die Lebensqualität ist top.“ Ihr Job wird es nun sein, diese Einschätzung nach innen und außen zu kommunizieren.

Zur Person Katja Teixeira, 42, lebt mit ihrer Familie in Kaan. Sie hat zwei Söhne im Alter von sechs und elf Jahren. Sie ist Mitgründerin des Siegener Vereins „Brasilianisch-Deutsches Zentrum für Kultur, Sport und Tanz“. Diesen gibt es seit 2007. Er bietet Capoeira-Training unter anderem in der Bluebox in Siegen an. Capoeira ist ein brasilianischer Kampftanz, der akrobatische Elemente und Kampfkunstfiguren kombiniert.

Eine Politologin im Marketing ist nicht so exotisch, wie es spontan scheinen mag. Während des Studiums arbeitete Katja Teixeira fünf Jahre in Teilzeit in einem Elektrofachmarkt, 20 Stunden die Woche: „Da habe ich den Servicegedanken gelernt. Und professionell mit Kritik umzugehen.“ Nach dem Studium bewarb sie sich bei der Kommunikationsagentur Zallmann in Siegen als Praktikantin, blieb dabei, arbeitete sich bis zur Projektmanagerin hoch. „Projektarbeit ist eine Vorliebe und eine Stärke von mir“, sagt sie. „Meiner Erfahrung nach ist Projektmanagement im Marketing das Wichtigste.“

Gegenwärtig ist Katja Teixeira noch in der Unternehmenskommunikation eines Automobilzulieferers in Herdorf mit fast 1000 Mitarbeitern beschäftigt, „ich habe diesen Bereich mitgegründet“. Aufbauarbeit dieser Art wird sie auch in ihrer neuen Funktion leisten müssen. Die Stadtmarketing Siegen GmbH hat zum 1. Januar 2020 die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen (GSS) abgelöst, die als Verein über weniger personelle und finanzielle Ressourcen verfügte, als es die neue GmbH tun wird. Eine der Startaufgaben der ersten Geschäftsführerin ist es darum, Aufbau und Strukturen zu organisieren. Zunächst wird sie dafür zwei Mitarbeiterinnen haben, das Team soll langfristig aber größer werden, um die Fülle an Aufgaben bewältigen zu können.

Einfluss nehmen auf das Image der Stadt

Ein erstes wichtiges Thema wird die „Mit- und Nach-Corona-Zeit“, sagt die angehende Chefin. Das Stadtmarketing müsse „die Akteure aus Wirtschaft, Kultur und Gastronomie begleiten, damit sie den Betrieb wieder aufnehmen können“. Langfristig werde Tagestourismus ein wichtiges Feld: Menschen von außerhalb zu Besuchen in Siegen motivieren und sie von den Vorzügen der Stadt überzeugen. Dazu ist die Kommunikation nach außen entscheidend.

Natürlich kommt auf die 42-Jährige mit der neuen Stelle Einiges zu. „Aber die Aufgabe ist unheimlich reizvoll und entspricht genau meinem Qualifikationsfeld. Ich denke, ich kann so direkt Einfluss auf das Bild nehmen, das Leute von Siegen haben – das reizt mich total.“ Sie hat auch noch eine sehr einfache Formel, die die Qualität aus ihrer Sicht auf den Punkt bringt, und in der sehr viel drinsteckt: „Siegen ist ein Ort, an dem man gut seine Kinder großziehen kann.“

