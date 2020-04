Kostenloses Saatgut für blühenden Kreis Siegen-Wittgenstein

Siegen-Wittgenstein. Förderprogramm „Siegen-Wittgenstein blüht auf“: Auf Wunsch verschickt der Kreis kostenloses Saatgut, um dem Insektensterben entgegenzuwirken.

Einen Beitrag gegen das Insektensterben und die damit verbundenen massiven ökologischen Probleme möchte der Kreis mit seinem neuen Förderprogramm „Siegen-Wittgenstein blüht auf!“ leisten. Das Programm sieht vor, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen dabei zu unterstützen, „mit der Anlage von Blühflächen Farbe und Vielfalt in die Landschaft des Kreises Siegen-Wittgenstein zu bringen und neue Nahrungs- und Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zu schaffen“, wie in einer Mitteilung erläutert ist.

Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen, weil die Vielfalt der mehr als 40.000 verschiedenen in Nordrhein-Westfalen lebenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten bedroht sei, heißt es weiter. Gründe dafür seien unter anderem der Einsatz von Pestiziden, die Anpflanzung von nicht heimischen Pflanzen und die Umwandlung von potenziellen Blühflächen in Kiesbeete oder Rasen. „Das allgemeine Insektensterben ist eine der gefährlichsten Entwicklungen“, heißt es weiter.

Blühflächen in Siegen-Wittgenstein idealerweise 100 Quadratmeter groß

Hier will der Kreis Siegen-Wittgenstein nach eigenem Bekunden gegensteuern und stellt deshalb ab sofort kostenlos regionale und zertifizierte Saatgutmischungen aus heimischen Wildpflanzen zur Ausbringung in die freie Landschaft zur Verfügung. In einem Informationsflyer, der auf der Homepage des Kreises abrufbar ist, sind die einzelnen Förderbedingungen zusammengefasst. Interessierte können sich aber auch direkt an die Untere Naturschutzbehörde in der Kreisverwaltung wenden.

Die Fläche für die Anlage einer Blühfläche in der freien Landschaft sollte mindestens 100 Quadratmeter betragen. Die maximale Flächengröße sollte 5000 Quadratmeter nicht überschreiten. „Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansaat und Förderung ist beispielsweise eine sonnige Lage der Fläche sowie eine Sicherung und Pflege über fünf Jahre“, wie weiter erläutert ist.

Nähere Informationen gibt es auf www.siegen-wittgenstein.de/vertragsnaturschutz.

