Kreativ im Lockdown: So stellen Sie eine Handytasche her

Schritt für Schritt- So weben Sie eine Smartphone-Tasche

6. Wenn Sie auf der anderen Seite ankommen, schieben Sie den Faden mit den Fingerkuppen nach unten. Nun geht es mit dem Schiffchen zurück in die Gegenrichtung, wobei die Spannfäden genau umgekehrt zur vorangegangen Reihe über- und unterwandert werden. Also: Wo Sie Ihr Schiffchen zuvor drüberführten, führen Sie es nun drunter her. Hinweis: Sollten Sie es genau falsch machen, passiert nichts wirklich Schlimmes: Sie würden die zuletzt gewebte Reihe einfach wieder lösen. Es geht also nicht kaputt.Weben Sie auf diese Art immer weiter, bis der Faden zu Ende ist. Wichtig: Schieben Sie jede neue Lage locker und gleichmäßig mit den Fingerkuppen nach unten und ziehen Sie am Ende einer Reihe nicht zu fest: Sonst wird das Webstück nach oben immer schmaler.

Foto: Florian Adam / WP