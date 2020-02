Kreisklinikum Siegen: Roboterassistierte Chirurgie gefragt

Siegen. Das Kreisklinikum Siegen hat bisher mehr als 150 Operationen mit dem Operations-Roboter „DaVinci Xi“ durchgeführt. Die Eingriffe sind schonender.

Ein besonderes Jubiläum stand nun im Kreisklinikum Siegen an: Mehr als 150 Operationen wurden hier seit der Anschaffung des modernen Operations-Roboters „DaVinci Xi“ durchgeführt. Aktuell kommt der Da-Vinci-Roboter vor allem in der Viszeralchirurgie bei Operationen des Enddarms, entzündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Speiseröhrenkrebs oder der Adipositas-Chirurgie zum Einsatz.

Gerade im Bereich der Adipositas-Chirurgie ist das Kreisklinikum Siegen eine von nur wenigen Kliniken deutschlandweit, die auf diesem Gebiet ein roboterassistiertes Operationssystem verwenden. Bertram Müller, Geschäftsführer des Kreisklinikums Siegen, zieht nach gut einem Jahr mit dem neuen OP-Roboter eine positive Bilanz: „Die Investition in den Da-Vinci-Roboter hat sich für unser Haus bisher voll und ganz gelohnt“, erklärt Müller. Er sieht es als enorm wichtig an, dass sich das Klinikum modern und zukunftssicher aufstellt. Nur so könne für die Patienten eine bestmögliche medizinische Versorgung am Puls der Zeit gewährleistet werden.

Dreidimensionale Sicht

Diese Einstellung teilt auch PD Dr. Alexander Beham, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, der seit November 2018 den Da Vinci als Operateur im Kreisklinikum steuert.

„Gerade im Vergleich zu anderen operativen Methoden hat sich in den letzten Jahren die Roboter-Chirurgie als vorteilhaft erwiesen“, erläutert Beham. So böten die Kamerasysteme des Roboters dem Chirurgen eine mehrfach vergrößerte dreidimensionale Sicht des Operationsfeldes und die Bewegungen der Hände werden von einer Konsole direkt auf die Instrumente übertragen. Mit dieser Technik könnten große Schnitte vermieden werden, was die Operation für den Patienten schonender mache.

