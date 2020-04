Kreuztal: 19 Leuchten gegen Angst auf Radweg

Kreuztal. Entlang des Fuß- und Radweges von Kreuztal (Tennisheim Moltkestraße) bis zur Straße „Vorm Berge“ in Ferndorf werden seit Dienstag, 21. April, von der Westnetz GmbH im Auftrag der Stadt Kreuztal auf einer Gesamtlänge von rund 660 Metern insgesamt 19 Wegeleuchten im Abstand von etwa 35 Metern errichtet und in Betrieb genommen.

Derzeit werden mit der Kabelverlegung und der Herstellung der Mastfundamente die Tiefbauarbeiten durchgeführt, die voraussichtlich Mitte Mai beendet sind. Danach werden durch eine andere Firma die Masten einschließlich der Beleuchtung aufgestellt und angeschlossen. Der Termin für die Durchführung dieser Arbeiten ist noch nicht bekannt, die gesamte Anlage soll aber bis Ende Juni in Betrieb sein, erklärte Janine Wolski, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus der Stadt Kreuztal.

37.000 Euro für intelligente Lampen in Kreuztal

Die Leuchten sind mit einer digitalen Sensorik ausgestattet, durch die das Licht bei Bewegung aufflammt, ansonsten aber gedimmt bleibt. „Das hat den positiven Effekt, dass wir zum einen bei Benutzung eine helle Beleuchtung haben, bei Nichtbenutzung aber besonders energiesparend und damit klimaschonend arbeiten können“. Das Licht läuft also buchstäblich mit der Person, die den Fuß- und Radweg nutzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 37.000 Euro.

Der Weg bleibt während der Tiefbauarbeiten, also erstmal bis Mitte Mai, gesperrt. Dann voraussichtlich noch einmal, wenn die Leuchten aufgestellt werden – das dürfte in etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Bürgermeister Walter Kiß erklärte: „Der Weg ist bei Fußgängern und Radfahrern beliebt, um schnell zwischen Kreuztal und Ferndorf zu pendeln. Gerade abends wurde er aber durch die bislang nicht vorhandene Beleuchtung von vielen als Angst-Raum wahrgenommen. Mit der modernen und engmaschigen Beleuchtung wollen wir das ändern.“

