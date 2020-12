Haus und Auto in Kreuztal-Ferndorf werden erheblich beschädigt. (Symbolbild)

Verkehr Kreuztal: Betrunkener Fahrer steuert Auto in Hauseingang

Ferndorf. Statt abzubiegen, fährt ein 27-jähriger Betrunkener an einer Kreuzung in Kreuztal-Ferndorf geradeaus. Das sind die unschönen Folgen.

Am späten Dienstagabend, 29. Dezember, kurz vor Mitternacht

sorgte ein 27-jähriger Autofahrer in Kreuztal-Ferndorf für großen Aufruhr.

Lesen Sie auch: Siegen: Einbruch in Tabakladen bei Gerichtsgebäude

Er war mit seinem Wagen talwärts auf der Ziegeleistraße unterwegs und wollte an

einer Kreuzung nach rechts in die Ferndorfstraße abbiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Stattdessen fuhr er jedoch geradeaus über die Kreuzung hinweg. Die Fahrt ging über den angrenzenden Gehweg weiter und endete im Eingangsbereich des dortigen Wohnhauses.

Polizei Kreuztal: Haustür zerstört

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Haustür zerstört und teilweise in das Hausinnere geschleudert. Im Flur stehendes Mobiliar wurde durch die Trümmerteile mehrere Meter verschoben.

Lesen Sie auch: Hackerangriff: Wie eine Druckerei im Notbetrieb arbeitet

Sowohl am nicht mehr fahrbereiten Auto als auch am Hauseingang entstand hoher Sachschaden, der Wagenlenker blieb ebenso unverletzt wie die sichtlich erschrockene Hausbewohnerin, die sich zum Unfallzeitpunkt im Obergeschoss befand. Bei der Kontrolle des 27-jährigen stellte die hinzugerufene Polizei schnell die Unfallursache fest.

Der Fahrer war deutlich alkoholisiert. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo ihm Blut entnommen wurde. Den Führerschein musste der Mann bei der Polizei in Kreuztal lassen.

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland gibt es hier.

+++Keine Nachricht aus Siegen verpassen: Melden Sie sich hier für den kostenlosen Newsletter an.+++