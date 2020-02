Kreuztal: Betrunkener schlägt Frau und beleidigt Polizisten

Fellinghausen. Streit eskaliert: Ein 31-Jähriger schlägt in Kreuztal eine 29-jährige Frau. Als die Polizei kommt, richtet sich seine Wut gegen die Beamten.

Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Kreuztaler. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 17. Februar, war der Mann in Fellinghausen gegen 23.15 Uhr mit einer 29-jährigen Bekannten in einen handfesten Streit geraten, berichten die Beamten am Montag.

Der stark alkoholisierte Mann schlug die Frau, sie wurde im Gesicht verletzt. Die Beamten der Wache Kreuztal versuchten, die beiden zu trennen. Der Mann widersetzte sich allerdings dem Platzverweis, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Bereits vor der Wohnung seiner Bekannten wurde der Mann ausfallend und beleidigte die Polizisten, heißt es weiter.

Auf der Siegener Polizeiwache wütet der Betrunkene weiter

Das setzte sich auf der Fahrt in Richtung Weidenau fort. Auf der Polizeiwache versuchte der betrunkene Wüterich, die Waffe eines Beamten zu ergreifen, was ihm misslang. Er setzte seine Beleidigungen fort. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann im Gewahrsam der Polizei. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung wird nun auch gegen ihn wegen Beleidigung und Widerstand ermittelt.

