Kreuztal: Familienstreit - Vater mit Messer verletzt

Die Polizei wurde am Dienstagabend zu einem Familienstreit gerufen (Symbolbild).

Kreuztal. Ein Familienstreit ist am Dienstagabend in Kreuztal-Buschhütten eskaliert. Ein 46-jähriger Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt.

Schwer verletzt worden ist am Dienstag ein 46-jähriger Mann in Kreuztal-Buschhütten. Wie die Staatsanwaltschaft Siegen und die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilten, ist am Abend ein Familienstreit eskaliert.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Demnach war der Mann zuerst mit seiner 45-jährigen Frau aneinander geraten. Dann soll der Sohn der Eheleute eingegriffen haben. Der Vater sei durch einen Messerstich schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdacht richte sich gegen den Sohn und die Ehefrau des Verletzten. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (red)