Kreuztal: Fast fünf Jahre Haft für Vergewaltigung gefordert

Für Staatsanwältin Katharina Burchert steht die Schuld des Angeklagten B. fest. Aus ihrer Sicht hat sich der Rumäne (26) der Vergewaltigung und des Diebstahls schuldig gemacht. Laut Ermittlungen der Polizei war er am 25. Oktober 2019 in Kreuztal über eine junge Frau hergefallen. Auf einem Fahrradweg schlug und trat er sie, zwang sie zu Oralverkehr. Dafür fordert Burchert am Montag, 9. März im Siegener Landgericht vier Jahre und zehn Monate Gefängnis.

Im Ermittlungsverfahren hatte der Mann jede Schuld von sich gewiesen, sein mutmaßliches Opfer hingegen beschuldigt, sich an ihm rächen zu wollen. Nach seiner Darstellung gab es eine längere Beziehung zwischen beiden, mit mehreren sexuellen Begegnungen einvernehmlicher Art am angeblichen Tatort. Am bewussten 25. Oktober sollte es zu einem Streit gekommen sein, unter anderem, weil er Rumäne sei, sich ihr gegenüber aber als Franzose ausgegeben hätte. Zur Untermauerung seiner Angaben hatte der Angeklagte damals einen Zeugen genannt, der das Kennenlernen in einer Disco bezeugen sollte, zudem längere Chats mit der jungen Frau behauptet.

Angaben des Angeklagten lassen sich alle nicht bestätigen

Der Zeuge blieb unauffindbar, das Mobiltelefon des Mannes war nicht funktionsfähig. Beim Auswerten eines Tablets, das der Angeklagte bei einem Bekannten gegen das gestohlene Handy der Geschädigten eingetauscht hatte, fand die Polizei zahlreiche Chatverläufe. Alle seien aber auf Rumänisch gewesen, bestätigt eine Polizisten. Kontakte zum mutmaßlichen Opfer seien hingegen nicht nachgewiesen worden. All das dürfte ursächlich für die Entscheidung des Anklagten gewesen sein, in der Hauptverhandlung zu schweigen.

Die Geschädigte hingegen machte deutlich, ihren Angreifer nie zuvor gesehen zu haben. Die Staatsanwältin wertet die Aussage der 22-Jährigen als detailreich und nachvollziehbar. Die Spuren am Tatort und andere objektive Umstände stützten die Angaben der Zeugin zudem so eindeutig, dass der Angeklagte für sie zweifelsfrei überführt sei. Die Tat sei „eine überfallartige Vergewaltigung“ gewesen, mit ausgesprochen roher Behandlung des Opfers. Die junge Frau habe selbst davon gesprochen, „wie ein Müllsack“ die Böschung hinabgeworfen worden zu sein. Eine DNA-Analyse ergab zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Kontakt gekommen war.

Nachbar aus Kreuztal zeigt sich vor Siegener Landgericht auskunftsfreudig

Am Vormittag war noch jener Zeuge gehört worden, bei dem B. das gestohlene Telefon gegen ein Tablet tauschte. Der 17-Jährige konnte beide Geräte eindeutig identifizieren. Er habe B. als Kleinkind in Rumänien gekannt, plötzlich habe er nun in Kreuztal vor seiner Tür gestanden. Das irritiert das Gericht ein wenig. Aber der Jugendliche ist auskunftsfreudig und macht nicht den Eindruck, mit dem Angeklagten irgendwie unter einer Decke zu stecken.

B. selbst schildert danach Einzelheiten aus seinem Leben, das ihn aus der Heimat unter anderem nach Italien geführt hat, nach London und Irland, mehrfach auch bereits vorher nach Deutschland. Zur Tat gibt es weiter kein Wort. Aber: „Es tut mir leid, was da passiert ist“, betont er zweimal.

Anwalt hat keine Argumente gegen Bestrafung des mutmaßlichen Vergewaltigers

Worauf dann auch Verteidiger Jörn Menzel eingeht, dass sein Mandant sich möglicherweise doch mit der Tat auseinandergesetzt habe. Ansonsten ist dem Anwalt anzumerken, dass er keine Argumente gegen eine Bestrafung hat und die Ergebnisse der Hauptverhandlung ähnlich einschätzt, wie die Staatsanwältin. Menzel beantragt „eine milde Strafe“.

In Deutschland hat der Angeklagte keine Vorstrafen, ein Verfahren wegen Diebstahls wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. In Italien sei er aus dem gleichen Grund zu sechs Monaten verurteilt worden, gibt der Mann selbst zu. Sein letztes Wort kann aus Fristgründen erst am Tage der Urteilsverkündung gehört werden. Die ist für Donnerstag, 26. März, um 14.30 Uhr vorgesehen.

