Kreuztal: Fast jeden Tag Regen - und trotzdem zu trocken

Eichen Arne Siebel betreibt in Eichen eine Messstation für de Deutschen Wetterdienst. Auch das Jahr 2020 war zu trocken.

5,1 Prozent weniger als normal: Das ist die Niederschlagsbilanz 2020 der Messstation, die Arne Siebel im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes in Eichen betreibt. Insgesamt fielen 1048,1 Millimeter, im Vorjahr waren es 1068,1, normal wären 1103,9 Millimeter gewesen. Der Dezember verabschiedete sich mit 100,7 Millimetern Regen, der auf 30 Tage verteilt war - am nassesten mit 12,9 Millimetern war der Heilige Abend. Auch der Dezember blieb unter dem Vorjahreswert (139,3) und dem Normalwert (1103,9).

2020 konnten die Monate Februar, März, Juni, August und Oktober ein überdurchschnittliches Niederschlagsergebnis liefern. Die Zahl der Tage, an denen in 2020 an der Niederschlagsstation in Eichen Niederschlag gemessen wurde, liegt bei 214 Tagen. 2019 waren es 209, 2018 gab es an 180 Tagen, 2017 an 232 Tagen, 2016 an 218 Tagen, 2014 und 2015 jeweils an 200 Tagen, 2013 an 206 Tagen, 2012 an 234 Tagen und 2011 an 194 Tagen Niederschläge.

Am trockensten war der April

Der niederschlagsreichste Monat im Jahr 2020 war der Februar mit 225,2 Millimetern, gefolgt vom Oktober mit 130,4 Millimetern Die geringste Niederschlagsmenge wurde im April mit nur 15,6 Millimetern gemessen. Die drei höchsten gemessenen Tagesmengen je Monat in 2020: 26,5 Millimeter am 3. August, 25,0 Millimeter am 13. März und 23,5 Millimeter am 13. Juni.

In den vergangenen 120 Jahren, in denen in Eichen Niederschläge gemessen wurden, waren 2007 mit 1688,9 Millimetern, 1981 mit 1448,0, 1926 mit 1432,0, 1965 mit 1426,4 und 1998 mit 1421,4 Millimetern die fünf niederschlagsreichsten Jahre.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.